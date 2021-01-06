В Бурятии девять сел остались без света

Устранять аварию ремонтникам приходится в экстремальных условиях – при –40 С



Сегодня, в 4.08 утра по местному времени произошло отключение электроэнергии на воздушной линии 110 кВ "Сосновоозерская-Романовка". Было нарушено электроснабжение в девяти населенных пунктах. Наиболее крупные из них – Багдарин, Исинга, Романовка, Хиагда, Джилинда, Монгой. Без электроснабжения остались порядка 600 человек.



- Специалисты компании "Россети Сибирь" в Бурятии оперативно выехали на осмотр линий для обнаружения причины неполадок. Работы осложняются большой протяженностью линий и экстремальным температурным режимом - местами морозы достигают отметки –40 С. К 9.00 часам большая часть потребителей запитана от резервных источников. В 4.13 медучреждение села Багдарин было запитано от собственного резервного источника электроэнергии (РИСЭ). В 5.24 часов специалистами РЭС "Россети Сибирь" в Бурятии была запущена газотурбинная установка (ГТУ) в поселке Багдарин, которая позволила подключить все социально значимые учреждения поселка. Из ближайших центров дислокации направлены дополнительные передвижные дизельные электростанции, - сообщает Юлия Мисюркеева, главный специалист департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» в Бурятии.



Удалось определить причину аварии – обрыв провода недалеко от села Исинга. Энергетики продолжают восстановительные работы. Для ликвидации последствий нарушения электроснабжения задействовано 6 бригад: 20 человек и 10 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по обычной схеме 18.00.



По всем вопросам, касающимся восстановления электроснабжения, потребители могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).



