Дерзкая вылазка забайкальцев отмечает 116-летнюю годовщину

Верхнеудинские казаки на Русско-Японской: набег на Инкоу





В эту субботу 9 января исполняется 116 лет начала одного из видных эпизодов Русско-Японской войны с участием забайкальцев – набега на Инкоу. Это был диверсионный рейд по тылам японской армии, осуществленный забайкальскими казаками. Среди них были и бойцы 1-го Верхнеудинского полка.







Предательская сдача Порт-Артура генералом Стесселем изменила расстановку сил на театре Русско-Японской, позволив японцам направить все силы в Манчжурию. Чтоб помешать переброске войск и боеприпасов, командование русской Манчжурской армии решило стремительным кавалерийским рейдом захватить порт Инкоу, а также разрушить железную дорогу на участке Ляоян — Ташичао — Дальний.

Для этой задачи был сформирован отряд, включавший Урало-Забайкальскую сводную казачью дивизию, Кавказскую конную бригаду, 4-я Донскую казачью дивизию, Приморский драгунский полк и ряд иных подразделений. Всего группировка насчитывала около 7000 бойцов. Всего 72 с половиной сотен и эскадронов, четыре «охотничьи команды», 22 орудия и четыре вьючных пулемета. Подразделения забайкальцев были представлены 1-м Верхнеудинским и 1-м Читинским казачьими полками, 1-й и 2-й Забайкальскими казачьими батареями. Точкой сбора стала деревня Сыфонтай. Возглавил отряд командир Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии – генерал-адъютант Павел Мищенко.





Отряд выдвинулся 9 января 1905 года (27 декабря 1904 года по старому стилю), четырьмя колоннами на юг вдоль левого берега Ляохэ. На следующий день начались первые стычки – шедший в арьергарде 1-й Верхнеудинский полк при переправе через реку Хуньхэ у деревни Калихе наткнулся на три сотни хунхузов – китайских бандитов, нанятых японцами. Верхнеудинцы, атаковав лавой, зарубили несколько десятков, остальных обратили в бегство.





В тот же день забайкальцы предприняли несколько диверсий на железной дороге. Отряд есаула 1-го Верхнеудинского полка Семенова взорвал железнодорожное полотно и пустил под откос японский поезд, разъезд хорунжего Рооп взорвал небольшой мост. Но более серьезный ущерб нанести не удалось, и казаки отошли, уничтожив телеграфные линии на Ньючжуань.

Вечером того же дня разъезд 1-го Верхнеудинского полка наткнулся на две роты японского 41-го резервного полка, окопавшихся на ханшинном заводе Сандакан близ деревни Уцзятай. Японцы были выбиты с завода, немногочисленные сбежавшие были добиты или пленены в деревне.

«Среди беспорядочной пальбы все скучились за стеною фанзы, кричали «ура», но далее не двигались. Но вот драгунский унтер-офицер крикнул: «Сюда иди, ребята!», и кучка побежала за ним. Кто-то зажег сложенный гаолян, и запылал огромный костер. Стало менее жутко, но зато мы оказались на виду, и неприятельский огонь сделался более метким. Все чаще слышались стоны и взывание о помощи. Японцы, выбитые из первой фанзы, перебрались в другую; за ними бросился сотник Некрасов с казаками, но тут он был смертельно ранен несколькими пулями в грудь, плечо и руку и ударом по голове тесаком. Его вынесли, японцы же были перебиты. Пожар разрастался; стрельба, стоны раненых, крик и плач мирных жителей разоряемой деревни, женщин и детей – все смешалось в один общий гул», - вспоминал тот бой войсковой старшина 1-го Верхнеудинского полка Андрей Квитка.





Казаки потеряли шестьдесят человек убитыми и ранеными. В числе погибших был французский доброволец лейтенант Бюртен. После похорон погибших генерал Мищенко подошел обратился к верхнеудинцам со словами: «Здравствуйте, храбрый, доблестный Верхнеудинский полк, благодарю вас за молодецкую службу, благодарю вас, господа офицеры». Также, оценив итоги боя, он издал приказ впредь «всячески избегать лобовых атак, особенно в конном строю, противника, засевшего за валами или деревнями».

На следующий день правая колонна достигла Ньючжуаня, обороняемого отрядом из 250 японцев. После длительного боя казакам удалось взять город. Забайкальцам достался обоз из трехсот повозок, два склада. Также казаки уничтожили телеграфную станцию и линии, повредили железнодорожные пути. Военный историк Николай Ухач-Огорович в труде 1908 года «Набег на Инкоу» писал, что за 10-11 января (28-29 декабря) отряд Мищенко в общей сложности захватили 550 повозок с продовольствием.

«Две роты японцев, занимавших Нью-Чжуан, отступили к Инкоу. Казаки сожгли там интендантские склады. Наши разъезды зарубили несколько японцев. Андрей Михайлович Некрасов отводил свою душу – одного японца он хватил шашкой по голове, другому колотым ударом пробил грудь. В плен было взято нами четырнадцать японцев. Захвачено много транспортов с разным товаром: скверные японские папиросы, такого же качества и происхождения пиво и бумага для оклейки окон в фанзах. Транспорты эти было приказано уничтожать и сжигать», - вспоминает Андрей Квитка.

Тем же днем отряд Мищенко достиг главной цели рейда – станции Инкоу, превращенной японцами в крупный узел снабжения. Ее оборонял гарнизон из 1600 японцев, вокруг города были вырыта огромная траншея, сооружены «волчьи ямы». Казаки несколько замешкались, разрушая железнодорожные пути к городу – и в последний момент к защитникам прибыл состав с семью сотнями пехотинцев.

Штурм Инкоу начался с артобстрела, который вызвал пожар армейских складов. Затем атаковала сводная штурмовая колонна из 15 эскадронов и сотен под командованием полковника Созрыко Хоранова. В ее составе были 1-я сотня Верхнеудинского полка и 5-я сотня полка Читинского. Японцы встретили казаков мощным ружейно-пулеметным огнем, под которым атака захлебнулась.

«Урало-Забайкальский дивизион войскового старшины Акутина, бросившись вперед, наткнулся на проволочные заграждения, которые казаки стали рубить шашками. Некоторым это удалось, и прорвавшись в устроенное отверстие, они бежали дальше на окопы, другие же искали места, где можно обойти препятствие, но это им не удалось. Люди смешались, а огонь противника продолжал вырывать из их рядов новые и новые жертвы. Тогда, видя что штурм не удался, войсковой старшина Акутин приказал приказал отходить назад, причем люди уносили на своих плечах убитых и раненых», - пишется в работе военно-исторической комиссии «Русско-Японская война 1904-1905» от 1910 года.

После трех безуспешных атак отряд Хоранова вынужден был отступить, потеряв 287 человек (по другим данным – 408 убитыми и ранеными). Штурм Инкоу сорвался, кроме того, к гарнизону шло крупное подкрепление. Генерал Мищенко принял решение возвращаться, и его отряд начал отступать на север, через замерзшую Ляохе. Последняя значительная стычка произошла у деревни Синюпученза, но колонна казаков сумела вырваться из окружения. И 15 января отряд Мищенко вернулся в расположение Манчжурской армии.

За восемь дней набега русские казаки прошли 270 километров, разгромили несколько небольших тыловых гарнизонов, сожгли около 600 повозок с припасами и несколько складов, временно нарушили телеграфную связь и железнодорожное сообщение. Но главные цели операции не были достигнуты – захватить Инкоу не удалось, как и разрушить железную дорогу Ляоян — Ташичао — Дальний. Набег на Инкоу кончился неудачей.

Причин было много. И огрехи организации, когда волей командующего Манчжурской армией генерала Куропаткина мобильному отряду был навязан большой обоз, замедливший движение. (Генерал Реннекампф насмешливо окрестил набег «наползом»). И пренебрежение мерами секретности, из-за чего японские разведчики сразу узнали о начале рейда. Как вспоминал белогвардейский генерал Антон Деникин, служивший начальником штаба Урало-Забайкальской казачьей дивизии, о готовящемся набеге «говорили на станциях, в кабаках, в частной переписке». ОтмечалИ недостаточный опыт Мищенко в управлении крупными группами кавалерии.

«Генерал Мищенко – отличный боевой начальник в обыкновенных условиях, с этой специальной задачей, требовавшей спортивного навыка, быстроты и порыва, не справился. Отряд его, связанный большим вьючным обозом – излишним, потому что край изобиловал продовольствием, – передвигался шагом, давая возможность японцам принимать контрмеры; произвел лишь незначительные разрушения железной дороги, уничтожил несколько складов и, потерпев неудачу под Инкоу, обремененный транспортом с ранеными, к 16-му вернулся в исходное положение», - писал в мемуарах белогвардейский генерал Антон Деникин, служивший начальником штаба Урало-Забайкальской казачьей дивизии.

Отметим, в набеге на Инкоу участвовал и другой полководец Гражданской – будущий красный маршал Семен Буденный, служивший в 26-м Донском казачьем полку.

В заключение: Русско-Японская война стала неторжественной страницей отечественной истории, но помнить ее все равно надо. Хотя бы потому, что она напрямую касается истории Бурятии. И набег на Инкоу, несмотря на неудачу, все равно важное событие в боевой истории забайкальского казачества.

Василий Тараруев, для "Номер один"





