В Монголии раздадут по миллиону тугриков каждой семье

Президент Халтмаагийн Баттулга внес в парламент проект постановления спецмерах по преодолению трудностей пандемии
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга внес в парламент страны проект постановления о предоставлении финансовой поддержки в размере одного миллиона тугриков каждой семье из средств, выведенных с офшорных счетов, сообщает МОНЦАМЭ.
В связи с мерами по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией деятельность физических и юридических лиц была ограничена на девять месяцев и полностью приостановлена на 38 дней, что впоследствии привело к потере средств к существованию, потере доходов и банкротству национальных предприятий, а также к ситуации, в которой трудно восстановить экономику, находящуюся сейчас в тяжелом положении, отмечает официальное агентство страны.
По этой причине Х.Баттулга разработал и представил сегодня спикеру парламента Г.Занданшатару проект постановления парламента «О специальных мерах по преодолению ухудшения условий жизни и социально-экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса» для реализации мер и политики по оказанию финансовой поддержки, получившей название «Один миллион тугриков каждой семье».
В проекте постановления говорится о выдаче каждой семье по одному миллиону тугриков на особых условиях: 200 тысяч тугриков наличными, 800 тысяч тугриков в виде ваучера для покупки необходимых продуктов только у отечественных производителей, за исключением алкоголя и табака. Кроме того, проект постановления предусматривает регулирование решения вопроса о необходимом финансировании из офшорных источников. В этом случае деньги, полученные с офшорных счетов, должны быть зачислены на специальный счет государственного фонда в Центральнои банке Монголии.
Президент считает, что для преодоления последствий пандемии нашей стране необходимо перенять опыт других стран мира, которые своевременно применяют оптимальные и конкретные меры, такие как оказание финансовой помощи гражданам и стимулирование производителей и бизнеса через закупки.
Отметим, что сумма финансовой поддержки каждой семьи не очень велика – около 26 тысяч рублей (чуть более 350 долларов). При этом лишь 20 процентов из них можно получить наличными. В России суммы прямой финансовой поддержки граждан были выше, но они касались лишь некоторых категорий семей (с детьми, малоимущих и т.п.) А также - людей, ведущих борьбу с COVID-19. Отдельные антикризисные пакеты вводились для бизнеса. Иными словами, возможность раздачи денег всем («вертолетных» выплат) была отвергнута с порога.
В Монголии пошли иным путем. Причем, обращает на себя внимание источник финансирования поддержки - с офшорных счетов.
По состоянию на 9 января в Монголии выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом в ходе ПЦР-тестирования 13 773 человек, проведенного по всей стране, сообщил минздрав страны.
Все новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Улан-Баторе. В результате общее число заболевших коронавирусом в монгольской столице достигло 584 человек. За последние 24 часа в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Говьсумбэр и Архангай новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
В результате на сегодняшний день в Монголии официальное число людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1408, из них 896 человек выздоровели от коронавируса.
Фото: montsame.mn
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