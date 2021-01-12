В Бурятии после нападения собак на мальчика срочно созывается сессия парламента

Глава республики инициировал ее внеочередной созыв для решения проблем с безнадзорными собаками



Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий может увеличится до 50 тысяч рублей. После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне, необходимо действовать законодательно», - подчеркнул глава Бурятии.



Напомним, пострадавшая девушка лечится в Москве, а

Фото: egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул, сообщили в пресс-службе правительства республики.«После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий может увеличится до 50 тысяч рублей. После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне, необходимо действовать законодательно», - подчеркнул глава Бурятии.Напомним, пострадавшая девушка лечится в Москве, а сегодня собаки напали на 11-летнего мальчика все в том же поселке Забайкальский. В тяжелом состоянии ребенок находится в больнице.Фото: egov-buryatia.ru