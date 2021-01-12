В Улан-Удэ ребенок попал в больницу после нападения собак

Трагедия произошла в том же поселке, где собаки растерзали девушку
Сегодня в столице Бурятии зафиксировано очередное нападение собак на людей. На этот раз жертвой животных стал 11-летний мальчик.
«Около 13.00 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Забайкальский на ребенка напала стая собак. Несовершеннолетний мальчик доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия и собственники животных», - сообщили в МВД Бурятии.
Как уточнили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, на ребенка напали сразу четыре собаки. На место происшествия экстренно выехали 4 группы по отлову животных. Идет подворовый обход и поиск владельцев собак. Также КГХ распространил видео, из которого следует, что 3 из 4 нападавших собак уже пойманы.
Напомним, в Улан-Удэ случаи нападения собак на людей становятся уже обыденностью. Наиболее резонансный случай произошел 23 декабря в том же поселке Забайкальский, когда стая собак буквально растерзала 20-летнюю девушку, которая выжила лишь чудом. Пострадавшей, которую увезли в одну из клиник Москвы, теперь требуется длительное лечение.
После этой трагедии власти города объявили о создании в Улан-Удэ мобильных групп из числа представителей районных администраций, структурных подразделений мэрии и Управления ветеринарии. Они должны были проверять правила содержания домашних животных, отслеживать большие стаи бездомных собак, сообщать о них в службу отлова, а также штрафовать горожан, отправляющих собак на самовыгул. Однако, судя по последнему случаю, усилия городских властей не дали какого-либо ощутимого эффекта.
Фото: pixabay.com
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