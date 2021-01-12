В Улан-Удэ ребенок попал в больницу после нападения собак

Трагедия произошла в том же поселке, где собаки растерзали девушку





Сегодня в столице Бурятии зафиксировано очередное нападение собак на людей. На этот раз жертвой животных стал 11-летний мальчик.

«Около 13.00 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Забайкальский на ребенка напала стая собак. Несовершеннолетний мальчик доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия и собственники животных», - сообщили в МВД Бурятии.





Как уточнили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, на ребенка напали сразу четыре собаки. На место происшествия экстренно выехали 4 группы по отлову животных. Идет подворовый обход и поиск владельцев собак. Также КГХ распространил видео, из которого следует, что 3 из 4 нападавших собак уже пойманы.







