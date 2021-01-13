Заммэра Улан-Удэ избежал ответственности за срыв отопительного сезона

«Фортуну», которая сорвала сроки реконструкции теплосетей, тоже не стали наказывать



Жамсо Гармаев, председатель комитета горадминистрации по строительству - заместитель мэра, не понес никакого наказания за срыв начала отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ.

В результате служебного расследования, которое прошло по итогам строительно-коммунального ЧП, виновником назвали совсем другую фигуру.



- За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации производства работ, повлекшее нарушение сроков подачи теплоснабжения и срыв выполнения мероприятий по реконструкции теплотрасса «Юго-Западная, директору МУ «Улан-Удэстройзаказчик» А.Г. Глазковой объявлен выговор, - сообщил «Номер один» сам Жамсо Гармаев в ответ на наш запрос.



Слухи, что мэр Игорь Шутенков по итогам служебного расследования уволит Жамсо Гармаева, оказались просто слухами. Хотя это был крупнейший провал в улан-удэнской отрасли ЖКХ в 2020 году, от которого пострадало большое количество граждан.



Как известно, ПАО «ТГК-14» произвело перерасчет потребителям сотых кварталов в размере около 8 млн рублей. Из-за ремонта, вышедшего за положенные сроки, энергетики недополучили круглую сумму.



Встал очень интересный вопрос – будет ли читинская компания требовать от виновников всей этой истории возмещения потерянных, недополученных 8 млн рублей? «Номер один» обращался с этим вопросом к генеральному директору энергетической компании. Тот, напомним, ушел от дачи конкретного ответа, туманно заявив, что компания будет действовать в рамках российского законодательства.



Работы по реконструкции теплосетей от котельной «Юго-Западная» велись подрядной организацией ООО «Фортуна» в рамках муниципального контракта, заключенного между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Фортуна» от 17 апреля 2020 года.



Строительная компания, судя по ответу г-на Гармаева, не понесла никакого наказания – ни пени, ни неустойки. Поэтапный запуск отопления в сотых кварталах произошел лишь с 3 октября 2020 года (хотя отопительный сезон в Улан-Удэ начался с 15 сентября).



Напомним, в возбужденном Следственным комитетом Бурятии деле по факту срыва отопительного сезона в Улан-Удэ также



- Расследование по уголовному делу продолжается. Изъято значительное количество строительно-технической документации, которая в настоящее время осматривается со специалистами. После этого будет решен вопрос о назначении соответствующих экспертиз, и уже с учетом выводов экспертов будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) участников затянувшегося строительства, - сообщили недавно в пресс-службе следственного ведомства.



Любопытно, что в разгар ЧП мэр города Игорь Шутенков поручил



Фото: мэрия Улан-Удэ В результате служебного расследования, которое прошло по итогам строительно-коммунального ЧП, виновником назвали совсем другую фигуру.- За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации производства работ, повлекшее нарушение сроков подачи теплоснабжения и срыв выполнения мероприятий по реконструкции теплотрасса «Юго-Западная, директору МУ «Улан-Удэстройзаказчик» А.Г. Глазковой объявлен выговор, - сообщил «Номер один» сам Жамсо Гармаев в ответ на наш запрос.Слухи, что мэр Игорь Шутенков по итогам служебного расследования уволит Жамсо Гармаева, оказались просто слухами. Хотя это был крупнейший провал в улан-удэнской отрасли ЖКХ в 2020 году, от которого пострадало большое количество граждан.Как известно, ПАО «ТГК-14» произвело перерасчет потребителям сотых кварталов в размере около 8 млн рублей. Из-за ремонта, вышедшего за положенные сроки, энергетики недополучили круглую сумму.Встал очень интересный вопрос – будет ли читинская компания требовать от виновников всей этой истории возмещения потерянных, недополученных 8 млн рублей? «Номер один» обращался с этим вопросом к генеральному директору энергетической компании. Тот, напомним, ушел от дачи конкретного ответа, туманно заявив, что компания будет действовать в рамках российского законодательства.Работы по реконструкции теплосетей от котельной «Юго-Западная» велись подрядной организацией ООО «Фортуна» в рамках муниципального контракта, заключенного между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Фортуна» от 17 апреля 2020 года.Строительная компания, судя по ответу г-на Гармаева, не понесла никакого наказания – ни пени, ни неустойки. Поэтапный запуск отопления в сотых кварталах произошел лишь с 3 октября 2020 года (хотя отопительный сезон в Улан-Удэ начался с 15 сентября).Напомним, в возбужденном Следственным комитетом Бурятии деле по факту срыва отопительного сезона в Улан-Удэ также пока нет фигурантов - Расследование по уголовному делу продолжается. Изъято значительное количество строительно-технической документации, которая в настоящее время осматривается со специалистами. После этого будет решен вопрос о назначении соответствующих экспертиз, и уже с учетом выводов экспертов будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) участников затянувшегося строительства, - сообщили недавно в пресс-службе следственного ведомства.Любопытно, что в разгар ЧП мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности. Однако в итоге скандал никак не отразился на «Фортуне». Более того, уже в конце октября эта компания выиграла аукцион на реконструкцию Городского комбината школьного питания стоимостью 263 миллиона рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ