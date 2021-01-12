В Бурятии расследуют дело о крайнем истощении ребенка

Тринадцатилетняя девочка доставлена в больницу с весом 14 кг



В Бурятии 21 ноября прошлого года в Детскую республиканскую клиническую больницу поступила 13-летняя девочка в истощенном состоянии. Ее вес на момент госпитализации составлял около 14 кг. Информация об этом случае поступила в Следственное управление СКР по Бурятии от детского омбудсмена республики и прокурора Заиграевского района.



По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили в управлении.

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По данным следствия, девочка проживает в одном из сел Заиграевского района вместе с матерью, которая одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Семья до происшествия на учетах в органах опеки и полиции не стояла. Из показаний матери следует, что истощение ребенка наступило на фоне общего заболевания, связанного с родовой травмой. Однако за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние ребенка не усугубилось.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения вопроса о причинах истощения ребенка будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования действиям матери будет дана правовая оценка.



Фото: buryatia.sledcom.ru

