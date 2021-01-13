В Бурятии в этом году 820 ветеранов отметят юбилеи 90-100 лет

Первым поздравления принимал ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Солнцев



В Бурятии 820 жителей республики в этом году отмечают юбилейные даты, из них 97 – в январе 2021 года. В прошлом году юбилейные даты 90, 95, 100 лет отметили 918 долгожителей, сообщили в минсоцзащиты республики.



Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021». Она – составная часть проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



В первый день Нового года поздравления с 95-летним юбилеем принимал участник Великой Отечественной войны, житель поселка Заиграево Иван Иванович Солнцев. Юбиляр родился 1 января 1926 года. Ему многое довелось увидеть и пережить, не обошла Ивана, как и его ровесников, стороной война. В 1943 году молоденьким юношей был призван в ряды Советской Армии. До 1945 года воевал на Восточном фронте. После войны служил в Чите в штабе 36-й армии.



Демобилизовался Иван Иванович в 1950 году. В эти трудные послевоенные годы находился в ряду со всем трудовым народом, поднимая страну после разрухи. Работал в Новоильинском леспромхозе Заиграевского района, затем трудился десять лет в Заиграевской школе, с 1980 года работал водителем на нефтебазе. С «баранкой» не расставался всю жизнь.



За храбрость, проявленную при защите Родины, и трудовые успехи он награжден многими орденами и медалями. Но особенно ему дороги награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Японией».



В юбилейный день рождения Ивана Ивановича поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, Совета ветеранов, приветственные адреса от имени президента РФ Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

