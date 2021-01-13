В Улан-Удэ отменили крещенские купания

Решение приняли Улан-Удэнская и Бурятская епархия РПЦ и полиция



В связи с предписанием Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий в дни празднования одного из главных православных праздников - Крещения Господня – традиционные крещенские купания в этом году в Бурятии проводиться не будут, сообщает сайт «Православная Бурятия».



Совещание по этому вопросу состоялось 12 января в МВД России по Бурятии. На совещании присутствовали начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД республики полковник полиции Виликтон Соднопов, секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с вооруженными силами и правоохранительными органами протодиакон Максим Пахолков, представители мэрии Улан-Удэ.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

