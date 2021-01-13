В Иркутской области спасали две группы рыбаков, провалившихся под лед Байкала

Поиск двух рыбаков, провалившихся на мотоцикле под лёд на Малом море, продолжались всю ночь



В Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России (БПСО) 12 января поступила информация о том, что в районе острова Ижилхей местность Сурхайты Ольхонского района Иркутской области два человека на мотоцикле провалились под лёд, выбрались из воды, требуется эвакуация. Три специалиста Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали на вездеходе «Трэкол» на поиск людей. Спасатели добрались до указанного места, людей не обнаружили. Было принято решение об усилении поисковой группы. На помощь вышли еще три спасателя на СВП «Хивус-10», сообщили в пресс-службе БПСО.



В это же время поступила новая информация, что у мыса Уюга под лёд провалился автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находились шесть человек. Всем им удалось выбраться на лёд. Люди вымокли, нуждаются в помощи. У одной из пострадавших приступ бронхиальной астмы. Во время движения спасателей по направлению к мысу Уюга, пришло сообщение, что людей со льда забрали сотрудники полиции. Спасатели продолжили поиск рыбаков.



Около восьми часов вечера, у мыса Ото-Хушун, в 8 км от первоначально заявленного местоположения, спасатели обнаружили одного из рыбаков в тяжелом состоянии, с сильными обморожениями и дезориентацией в пространстве. На вездеходе «Трэкол» его доставили в залив Куркут, где передали специалистам скорой медицинской помощи.



Найденный житель села Шара-Тогой, 1988 года рождения рассказал, что после провала он выбрался на лёд сам и вытащил полыньи напарника. Затем они начали движение, но у его товарища, жителя села Шара-Тогой, 1978 года рождения, резко ухудшилось состояние, идти самостоятельно он не мог, терял сознание. Мужчина нёс его на себе, однако обессилев, вынужден был оставить и продолжил движение один.



Поиск продолжился. Спасатели обнаружили место провала мотоцикла, вокруг которого разбросана рыбацкая амуниция. В 600 метрах от места провала было обнаружено тело второго рыбака.



«Поиск осложнялся сильным ветром, понижением температуры. В заливе сложная ледовая обстановка: много трещин, нажимов, местами открытая вода. Ледяной покров неоднородный, образован частично, толщина льда меняется и ее невозможно предсказать. Прохождению техники препятствуют многочисленные торосы», — прокомментировал Валерий Николаев, начальник Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Фото: БПСО

