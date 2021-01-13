В Улан-Удэ мкрн Забайкальский, где собаки нападают на людей, будут патрулировать сотрудники полиции

Стражи правопорядка работают вместе с тремя бригадами по отлову безнадзорных собак



В Улан-Удэ сегодня вместе с бригадами по отлову безнадзорных животных работают более 20 сотрудников полиции. Они проводят рейд по установлению безнадзорных или агрессивных собак в поселке Забайкальский, где накануне собаки покусали 11-летнего мальчика.



Проводится подворовый обход с фотографированием животных для последующего их опознания очевидцами происшествия, сообщили в городской администрации.





В соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности из резервного фонда администрации Улан-Удэ и резервного фонда правительства Бурятии выделены средства на изъятие из среды обитания подозрительных в заболевании бешенством домашних животных (собак, кошек) без владельцев.



С компаниями ООО «Жада» и ООО «Добрые дела» заключены контракты на изъятие 2758 особей. По состоянию на 12 января подрядчиками отловлено 503 особи, в том числе с момента введения режима повышенной готовности по бешенству в Забайкальском отловлено 97 особей, рассказали в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Отметим, в 2020 году из республиканского бюджета были выделены средства на отлов 4750 бродячих животных в Улан-Удэ. В прошлом году было отловлено, стерилизовано, вакцинировано 682 безнадзорных животных. Части подрядчиков контракты не были оплачены в связи с непредставлением отчетной документации. Оплата идет по факту за каждую отловленную особь. Согласно постановлению правительства Бурятии, компании, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова и возврата животных и предоставлять копии видеозаписи в по требованию уполномоченного органа.



С 24 по 29 декабря 2020 года в итоге рейдов по выявлению фактов самовыгула собак Управление административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов составило 54 протокола об административных правонарушениях, выдано 900 требований на явку в Управление административного контроля для предъявления регистрации домашних животных. Рейды продолжаются.



Фото: ulan-ude-info.ru

