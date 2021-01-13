Улан-удэнцы угрожают волонтерам собачьих приютов расправой

Обвинения и угрозы работникам приютов присылают в личные переписки





В разгар скандала вокруг нападений собак на горожан разъяренные жители Улан-Удэ набросились на зоозащитников Бурятии. Практически под каждой новостью о произошедших инцидентах можно увидеть не только упрекающие комментарии и различного рода злые пожелания, но и сообщения с прямыми угрозами. Мы готовы были прикрепить скрины подобных переписок, но сообщения от горожан в адрес волонтеров попадают под закон и могут быть расценены как пропаганда насилия и жестокости.

Волонтеры, в свою очередь, обвинения в свой адрес отрицают, отмечая, что все подопечные собаки проходят процедуры по обязательной стерилизации и вакцинации от бешенства и других заболеваний – это подтверждается ежемесячными отчетами о проведенных операциях в группах сообществ вместе с прикрепленными чеками и переводами.Кроме того, почти у всех приютов имеются задолженности перед ветеринарными клиниками как раз в связи с постоянной стерилизацией и вакцинацией, которая в том числе делается за счет приюта для горожан, взявших у них питомцев. Дело в том, что новым хозяевам щенков волонтеры постоянно предлагают в подарок дальнейшую стерилизацию и вакцинацию животных.Свое мнение высказала волонтер фонда «Собака счастья» Виктория Максимова. Девушка, как и многие другие волонтеры, регулярно пристраивает животных и курирует собак в приюте.– В первую очередь нападают собаки, находящиеся на самовыгуле, поэтому прежде всего нужно спрашивать с их хозяев. Я не говорю о том, что все собаки хорошие, их надо всех защищать. Я про то, что в первую очередь это идет от человека. В первую очередь это «коробочники», которые выбрасывают щенков, и те, которые не стерилизуют своих собак и кошек, в связи чем заполоняется коробками весь город, который потом разгребают волонтеры. На волонтеров сейчас идет травля – когда я читала некоторые комментарии, то была шокирована. Волонтеры никогда не отдают нестерилизованную собаку, а если отдают щенка, то стерилизуют позже, когда собака подрастет. Мы не плодим собак и кошек, мы наоборот стараемся эту численность уменьшить, – отмечает Виктория.Высказались и в сообществе фонда «Собака счастья».– Люди воюют против собак, которых сами расплодили, сами повыкидывали на улицу и теперь боятся, – пишут в группе фонда «Собака счастья». – Сегодня (12 января) в Зверосовхозе на ребёнка напали собаки. И, знаете, какой вывод сделали люди? Сжечь местный приют и убить всех собак. Нет, что вы, это не куча охранных собак вечно бегающих на самовыгуле! Это не люди виноваты, которые не кастрируют своих собак и отпускают их бегать по всему поселку. (К слову мы не раз забирали из этого посёлка коробки щенков). Это все приют виноват! Надо уничтожить возможно единственное место в этом районе которое оберегает их, идиотов, от кучи собак, ими же выкинутых! Приют годами покорно принимал к себе плоды людской безответственности, но они так и не сделали выводов, - написано в сообществе группы.Только за первые дни января с приютами произошли несколько инцидентов. Так, 5 января сотрудники отлова пристрелили собаку прямо на территории приюта «Надежда». 9 января неизвестные устроили поджог медицинского корпуса питомника «Кот и Пес», при котором погибли несколько собак. А 12 января жители поселка Забайкальский заявили, что желают избавиться от соседства с приютом «Надежда». Это произошло после того, как пресс-служба Комитета городского хозяйства заявила, что голодные собаки сбежали от волонтеров. Кроме того, этим же днем рядом со зданием питомника были замечены мужчины с винтовками. Позднее волонтеров и сотрудников испугали выстрелы. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко в своем посте на Facebook высказался, что исходя из отчаяния жителей поселка Забайкальский, вполне вероятна повторная история с поджогами приютов.– После заявлений администрации города Улан-Удэ разъяренные горожане готовы любым способом избавиться от соседства с приютом «Надежда», поэтому не исключаю, что история с поджогом приюта «Пес и кот» повторится, – написал Киреенко.Фото: pixabay.com