Жителей Улан-Удэ призывают не выкидывать новогодние елки на свалку

Отслужившие свое деревья еще могут принести пользу городу





Новогодние каникулы подошли к концу, и горожане начинают расставаться с живыми елками. Однако не стоит спешить выбрасывать деревце в ближайшую мусорку, оно еще может принести пользу. Экоактивисты в Улан-Удэ принимают сосны на переработку.

- Обычно новогодние елки попадают на мусорные полигоны. В таких местах нет условий для естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву, - говорит местный экоактивист Ольга Архипова.В поселке Солнечный Ольга организовала площадку для сбора листвы, травы, обрезков деревьев, опилок и другого гниющего материала, а также пищевого мусора. Этот социальный проект она назвала «Сады на отходах».Елки на переработку Ольга принимает уже второй год. Полученные от горожан сосны использует для засыпки оврага. На окраине поселка находится лес, а рядом с ним овраг, увеличивающийся с каждым годом. Постепенно засыхают сосны. Экоактивистку данная ситуация не устраивает, и она решила бороться за сохранение местного леса.- Поселок расположен на склоне, вода стекает вниз, размывает дорогу. Страдают деревья. Хочется восстановить лес, чтобы деревья росли и не засыхали. Из привезенных сосен я буду делать террасы, дамбы, валы. Измельчителя у меня нет, поэтому овраг просто закидываю ветками. Таким образом хочу создать водоудерживающий ландшафт. Если мне дадут измельчитель, тогда сделаем мульчу, - поясняет Ольга.Помимо сосен, в теплое время года неравнодушная горожанка принимает от населения сухую траву, листья, обрезки деревьев – все это она также пускает в оборот, то есть на засыпку оврага.Для того чтобы сдать дерево на переработку, нужно его предварительно подготовить: очистить деревья от мишуры, игрушек, проволоки, скотча и т.п.- Чтобы все это не попало в почву и не засорило лес, - уточняет горожанка.Помимо Ольги, сосны принимают и другие экоактивисты Улан-Удэ.Привезти сосны можно по следующим адресам:- Балдано, 130А, пос. Солнечный, 8-902-456-55-85 – Ольга;- ДНТ «Лесное», Верхняя Березовка, 8-902-168-68-25 - Валентина;- Строительная, 24, Лысая гора, 8-902-166-22-27 – Ирина;- Весенняя, 17, СНТ «Академия», Гурульба, 8-983-452-89-49 – Алексей.Кроме того, местом сбора «зеленых красавиц» может стать любой двор. Для этого нужно:1. Оставить заявку (заявки на несколько елок не принимаются).2. Сделать табличку «Сбор елок» и прикрепить ее там, где в вашем дворе удобнее их собирать. Лучше не на контейнерной площадке, чтобы не увезли на свалку.3. Сообщить всем соседям, соседним дворам о таком сборе. Можно расклеить объявления, сообщить в чатах своего ТОСа и т. д.Пока сбор елок в городе организовали по двум адресам: Тобольская, 73, и Оцимика, 12Е.Сбор елок пройдет в два этапа: первый - после 14 января, второй - после 20 января. Собранные во дворах ели вывезет комитет городского хозяйства.- Надеюсь, красавица-елка с площади Советов, как и в прошлом году, тоже получит вторую жизнь, - резюмирует Ольга Архипова.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»