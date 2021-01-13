13.01.2021
Сельчанам Бурятии на Новый год подбросили навоз

Сельчанам Бурятии на Новый год подбросили навоз

Жители частных дворов в Тарбагатае пожаловались на мешки со свиными фекалиями

Во время новогодних каникул внимание жителей села Тарбагатай привлекли наполненные мешки на участках. Как оказалось, неизвестные подбросили владельцам частных территорий несколько мешков с замороженным свиным навозом. Соответствующая информация появилась в группе «Тарбагатай-инфо».

– Хозяева усадеб заботятся о чистоте близлежащих участков, косят траву в пожароопасный период, убирают мусор, а нерадивые жители близлежащих улиц, не имея совести, гадят отходами, – пишут местные жители.
 
Известно, что получателями отходов жизнедеятельности свиней стали жители двух домов, они уже написали заявление в полицию.

Фото: «Тарбагатай-инфо»
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