Сельчанам Бурятии на Новый год подбросили навоз

Жители частных дворов в Тарбагатае пожаловались на мешки со свиными фекалиями





Во время новогодних каникул внимание жителей села Тарбагатай привлекли наполненные мешки на участках. Как оказалось, неизвестные подбросили владельцам частных территорий несколько мешков с замороженным свиным навозом. Соответствующая информация появилась в группе «Тарбагатай-инфо».

– Хозяева усадеб заботятся о чистоте близлежащих участков, косят траву в пожароопасный период, убирают мусор, а нерадивые жители близлежащих улиц, не имея совести, гадят отходами, – пишут местные жители.Известно, что получателями отходов жизнедеятельности свиней стали жители двух домов, они уже написали заявление в полицию.Фото: «Тарбагатай-инфо»