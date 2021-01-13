Последствия канализационной аварии в Улан-Удэ до сих пор не устранены

Из-за льда на дороге возникают гигантские заторы





После возвращения к рабочим будням жители сотых кварталов Улан-Удэ снова стали попадать в гигантские заторы, начинающиеся от железнодорожного переезда в п. Горький до перекрестка Бабушкина-Терешковой.