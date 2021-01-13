Последствия канализационной аварии в Улан-Удэ до сих пор не устранены

Из-за льда на дороге возникают гигантские заторы
После возвращения к рабочим будням жители сотых кварталов Улан-Удэ снова стали попадать в гигантские заторы, начинающиеся от железнодорожного переезда в п. Горький до перекрестка Бабушкина-Терешковой.
Дорожную обстановку усугубила неритмичная работа недавно установленного нового светофорного комплекса на улице Бабушкина и лед по обочинам дорог. появившийся после декабрьской аварии на канализационном коллекторе МУП «Водоканал».
Напомним, что 15 декабря на ул. Бабушкина после засорения магистрального коллектора вылились сотни тонн канализационных стоков. Замерзший лед создал проблему для многих ведомств.
Как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Валентина Бальжанова, «В адрес комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ направлены предложения об очистке территории от льда, образовавшегося в результате канализационных стоков с последующей дезинфекцией».
Однако прошел месяц, лед как лежал, так и продолжает лежать на Бабушкина, в результате чего больше всего страдают автомобилисты. Ледяной покров на ул. Бабушкина хотя и посыпается городскими коммунальщиками, однако проблемы не решает. Поскольку поток движения там интенсивный и машины снова и снова сносят песок на обочину, обнажая лед.
Как оказалось, в парке городских снегоуборочных машин нет устройств, позволяющих срезать лед на асфальте. В результате водители, опасаясь «танцев на льду», притормаживают на Бабушкина, замедляя поток машин с образованием сильных заторов в часы пик. В пресс-службе комитета по городскому хозяйству на наш вопрос не смогли оперативно ответить.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: соцсети
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