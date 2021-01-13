Искусанного собаками ребенка перевезут из Улан-Удэ в Москву

Такое решение принято после консультации местных врачей со столичными специалистами





13 января состоялась телеконсультация по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи 11-летнему ребенку, пострадавшему от нападения собак в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Она проводилась с ведущими специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы во главе с директором, руководителем отдела травматологии, ран и раневых инфекций, хирургом высшей квалификационный категории, заслуженным врачом РФ Валерием Митишем.

Участие в телемосте принимала мультидисциплинарная бригада врачей-специалистов Детской республиканской клинической больницы, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, главврач Территориального центра медицины катастроф РБ Вячеслав Тимкин.- Коллеги из Бурятии оказали все необходимые лечебно-диагностические мероприятия пострадавшему ребенку на начальном этапе, - отметил Валерий Митиш.Как сообщили в Минздраве Бурятии, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии является ведущим центром и оказывает лечебную и консультативную помощь детскому населению с неотложной хирургической, травматологической и нейрохирургической патологией. Как уточнили в министерстве, глава республики Алексей Цыденов оперативно выделили необходимые средства для транспортировки ребенка спецбортом в Москву.- Благодарим коллег из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за конструктивное взаимодействие. С ребенком полетит мама в сопровождении зам главного врача по хирургической части ДРКБ Бато Дондоковым с соблюдением всех мер безопасности, – сообщила министр здравоохранения Бурятия Евгения Лудупова.Напомним, ранее на лечение в Москву направили 20-летнюю девушку, которая чудом выжила после нападения собак в том же микрорайоне. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, однако девушке потребуется длительное лечение и реабилитация.Фото: Минздрав Бурятии