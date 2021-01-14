14.01.2021
В Улан-Удэ задержан директор муниципального «Водоканала»

В Улан-Удэ задержан директор муниципального «Водоканала»

Жаргалу Цыбикову инкриминируются «растрата» и «злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»

В Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали сегодня директора МУП «Водоканал», депутата горсовета Жаргала Цыбикова, сообщил «Номеру один» источник в правоохранительных органах.  В офисе «Водоканала» и дома у Жаргала Цыбикова проведены обыски.

Ему инкриминируются статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и статья 185 УК ФР «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг».

Материалы о выборе меры пресечения Жаргалу Цыбикову будут направлены в суд в ближайшее время, отметил источник.

Фото: «Номер один»
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