В Улан-Удэ задержан директор муниципального «Водоканала»

Жаргалу Цыбикову инкриминируются «растрата» и «злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»



В Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали сегодня директора МУП «Водоканал», депутата горсовета Жаргала Цыбикова, сообщил «Номеру один» источник в правоохранительных органах. В офисе «Водоканала» и дома у Жаргала Цыбикова проведены обыски.



Ему инкриминируются статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и статья 185 УК ФР «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг».



Материалы о выборе меры пресечения Жаргалу Цыбикову будут направлены в суд в ближайшее время, отметил источник.



Фото: «Номер один»

