Депутаты предложили запретить на Байкале полиэтиленовые пакеты

Загрязнение озера достигло угрожающих масштабов



Как установили российские ученые, в байкальской воде содержится 30–40 тыс. частиц микропластика на квадратный километр поверхности. Столько же, сколько и в американских великих озерах Гурон и Эри. Как оказалось, один из путей поступления и накопления пластиковых отходов на дне Байкала — старые полимерные рыболовные сети китайского производства. И сегодня в Бурятии и Иркутской области обсуждается инициатива о запрете использования на Байкале не только китайских сетей, но и полиэтиленовых пакетов.



Напомним, что с прошлого года на Байкале набирает популярность идея масштабной очистки дна озера от остатков старых сетей, приводящих к гибели многочисленных обитателей озерного дна и рыбы. При этом байкальская вода становится мутной.



- То, что нынешней осенью туристы наблюдали на Байкале, а именно помутнение воды, вовсе не случайно, - говорит президент общественной организации «Глубина ответственности за Байкал» Александр Красовский. - Со временем сети обрастают плотным слоем цианобактерий - cине-зеленых водорослей, провоцирующих образование токсинов. Все это жутко отравляет воду, грунт, придает им неприятный коричневый цвет. Убирая со дна мусор, в первую очередь сети, мы можем сократить их биомассу и ограничить ее увеличение по придонной площади.



По словам общественника, проблема становится с каждым годом все актуальнее. Так, иркутские дайверы поднимают со дна сотни старых сетей, причем ранее они уже очищали некоторые места, но туда заносило новые сети. Речь идет о районе истока реки Ангара вблизи поселка Большие Коты. Осенью прошлого года в ситуации с загрязнением Байкала старыми сетями разбирался даже глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он на встрече с дайверами пообещал рассмотреть вопрос об увеличении штрафных санкций в отношении тех, кто использует китайские сети при ловле рыбы на Байкале.



Также обсуждалась перспектива выделения дополнительных ассигнований на очистку берегов и дна Байкала от сетей и другого мусора. Однако Александр Красовский полагает, что одними штрафами и экологическим просвещением не обойтись.



- Необходим законодательный запрет на использование китайских рыболовных сетей на Байкале, - убежден общественник.



Между тем по другую сторону Байкала, в Баргузинском районе, полагают, что проблема старых сетей не столь остра.



- Китайскими сетями сегодня пользуются только браконьеры, они некачественные, их нормально использовать то нельзя, - говорит депутат Баргузинского райсовета Михаил Кочмарев. – Потом Байкал ведь хорошо очищается, и что-то дополнительно придумывать не нужно. На Байкале есть место Култук, где в период штормов на берег выбрасываются остатки старых сетей и пластика. Мы его там собираем и вывозим.



По словам депутата, экологическое просвещение приносит свои плоды.



- Мы уже почти 20 лет ежегодно проводим экологические субботники на Байкале, в них участвуют жители района, в том числе школьники, а предприятия выделяют технику для вывоза на полигон найденного на берегу мусора, - продолжает Михаил Кочмарев. - Так вот если ранее мы вывозили по 20 «КаМАЗов» мусора за один день, то сегодня это число снизилось в разы. И туристы меньше бросают пластик в воду, и население сел, расположенных по берегам реки Баргузин, стало более грамотно утилизировать отходы.



Тем не менее депутат полагает, что с ростом внутреннего туризма на Байкале проблема пластикового загрязнения озера будет только усугубляться. Ведь байкальская вода, солнце и ветер чрезвычайно агрессивно разрушают пластик с образованием микропластика, который очень медленно распадается. Прежде всего от «пластикового супа» страдают рыбы и нерпа, принимающие остатки тех же пакетов за корм. Они заглатывают его, и по пищевой цепочке микропластик попадает уже на стол людям.



- Я предлагаю рассмотреть вопрос о полном запрете использования на побережье Байкала полиэтиленовых пакетов, - заявил депутат Кочмарев. - Только так мы сможем существенно снизить вред уникальной экосистеме Байкала.



Между тем накопление микропластика в воде и рыбе несет угрозу человечеству в связи с шокирующими результатами последних научных изысканий. Так, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Environment International, ученые обнаружили синтетические частицы в четырех плацентах беременных и родивших женщин. Исследователи нашли более десятка пластиковых частиц, в основном размером 10 микрон (0,01 мм), что означает, что они были достаточно малы, чтобы перемещаться по кровотоку. И, как было проанализировано, изначально посторонние частицы получены из красок или полимеров для упаковки продуктов и личной гигиены.



Таким образом, пластиковое загрязнение воды и попадание в организм матери с передачей его через кровь новому поколению грозит серьезными рисками. Ведь, по сути, мы вскоре можем наблюдать рождение «детей-киборгов», состоящих не только из человеческих клеток, но и из посторонних пластиковых частиц. Подобные страшные перспективы все чаще напоминают нам о том, что давно пора запретить использование пластика на Байкале, начав производство полностью биоразлагаемых пластиковых изделий на основе растительных волокон.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

