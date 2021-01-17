В Улан-Удэ вокруг ФОМСа разгорается финансовый скандал

Идет активное разбирательство о непонятной судьбе солидной суммы в 32,6 млн рублей



Грандиозный скандал с участием бурятского территориального ФОМСа вспыхивает в республике. Идет активное разбирательство о непонятной судьбе солидной суммы в 32,6 млн рублей. «Толкотня» вокруг денег длится уже на протяжении нескольких лет, и пока бурятский ФОМС катастрофически проигрывает.



Финансово-страховая история имеет межрегиональный - бурятско-иркутский - размах. В ней три участника – иркутский ФОМС, бурятский ФОМС и профсоюзный «Байкалкурорт» со своими знаменитыми здравницами. Между ними и «перекатывалась» туда сюда указанная сумма.



Ничего не предвещало скандала. Курортно-оздоровительные учреждения «Байкалкурорта» (профсоюзного учреждения Бурятии), как известно, всегда активно принимали жителей соседних регионов. Услугами курортов Бурятии, популярных с советских времен, пользовались и сотни иркутян. А за услуги принято платить.



Основой для конфликта стало оказание почти 900 жителям Иркутской области «байкалкурортовской» медпомощи по направлению медицинской реабилитации.



Эти граждане были застрахованы в соседней области. Оздоровив пациентов с западного берега Байкала, «Байкалкурорт» выставил по традиции счет родному, бурятскому ФОМСу. Последний оплатил деньги, а затем, как это положено в системе обязательного медстрахования, в свою очередь, выслал счет иркутскому ФОМСу.



Все шло довольно гладко. Иркутяне тоже открыли свой кошелек – оплатили 32,6 млн рублей. Тут нет ничего необычного. Межрегиональные расчеты за лечение своих жителей по ОМС в «чужом» регионе ведут между собой все ФОМСы России. Это постоянные миллиардные перетоки денег.



Казалось бы, точка поставлена, квитанции отправлены в архив. Однако иркутская сторона вдруг поставила под сомнение полученный счет. Вспыхнувшая потом долгая судебная тяжба в первой инстанции подтвердила ее правоту.



В противостояние своих региональных филиалов достаточно быстро вмешался федеральный ФОМС из Москвы. Начался внутренний «разбор полетов». Российский ФОМС запросил в Иркутске информацию. Иркутяне резво взялись за дело.



Организована экспертиза качества медпомощи, оказанной жителям области в санаториях «Байкалкурорта». Изучено более 800 случаев. Потом в суде фигурировали акты экспертизы, говорившие, что застрахованные не получали лекарственную терапию как комплексный компонент реабилитационного лечения в нарушение приказа Минздрава Российской Федерации.



Эксперты пришли к выводу, что в счета включалась просто санаторно-курортная помощь, не входящая в базовую программу обязательного медстрахования. Также эксперты выявили немалый процент необоснованной госпитализации, ошибки в лечебно-диагностическом процессе, дефекты оформления первичной медицинской документации. Об этом позднее сообщили и в суде.



Когда Москва вторично собрала совещание, иркутский ФОМС представил свои аргументы. Результаты экспертизы, к печали бурятского ФОМСа, признаны правильными и обоснованными. Всем еще раз напомнили, что, согласно российским Правилам ОМС, медпомощь по видам, не входящим в базовую программу, не подлежит межтерриториальным расчетам.



Бурятскому ФОМСу сказали отдать деньги иркутянам. Он решил не сопротивляться. Несколькими платежами 32,6 млн ушли обратно.



Свою «битву» в суде ФОМС Бурятии начал, когда уже отдал деньги. Не совсем понятно, зачем было их переводить. Чтобы потом через суд бороться за их возвращение? Требуя указанную сумму, бурятская сторона назвала их «излишне перечисленными средствами за медицинскую помощь».



Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск. Главным доказательством иркутян, разумеется, были результаты экспертизы. Суд отметил, что ФОМС Бурятии не смог представить в процесс доказательства о том, что медпомощь оказывалась в рамках базовой программы ОМС, а эксперты сработали с нарушениями и поэтому их акты надо отвергнуть.



Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Сможет ли бурятский ФОМС там опровергнуть акты экспертизы? Посмотрим.



В целом бурятская сторона считает, что действия иркутского ФОМСа по проведению выездных экспертиз противоречат действующему законодательству в системе ОМС и акты по проведенным выездным экспертизам качества медпомощи не могут являться основаниями для возврата средств.



Если 32,6 млн рублей не удастся вернуть в бюджет бурятского ФОМСа, то это будет «дырой» в финансах Фонда, вызовет небывалый по масштабу финансовый скандал и сомнения в компетенции ответственных за эту историю сотрудников.



Понимая, очевидно, что ситуация накаляется все больше, бурятский ФОМС уже подал иск к «Байкалкурорту». Он хочет, чтобы профсоюзное курортное учреждение вернуло Фонду данную сумму. Рассмотрение иска временно приостановлено.



В последние годы в СМИ неоднократно писали, что профсоюзный «Байкалкурорт» пребывает в нелегком положении. Так что вряд ли у него есть большие деньги.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

