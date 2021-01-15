Бурятские строители вновь «разгромили» «Росгранстрой»

Реконструкция пункта пропуска в Кяхте до сих пор не завершена



Незадолго до Нового года стало известно о втором проигрыше пограничной федеральной структуры «Росгранстрой» в противостоянии по поводу реконструкции погранперехода в Кяхте.

Этот многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) находится между РФ и Монголией и является главным между двумя странами. Много лет назад переход попал в российскую программу по обустройству погранпунктов и пережил солидную реконструкцию. Пропускную способность МАППа хотели довести до тысячи автомобилей в сутки.



Расширение МАПП «Кяхта» превратилось в долгострой. Через несколько лет после подписания контракта погранструктура обвинила бурятского подрядчика - строительную фирму «Рациотехнология» - в несоблюдении условий 309-миллионного контракта: срыве сроков сдачи объекта (должны были сдать в 2015 году). И контракт вообще расторгли.



Парадокс заключался в том, что федералы сами же не сумели обеспечить ритмичное финансирование работ. В поступлении средств случались годичные перерывы.



Федералы в суде потребовали взыскать с «Рациотехнологии» неустойку в размере аж 287 млн рублей. Дмитрий Сугадаев, директор компании,



В ходе процесса выяснилось немало интересных деталей. «Истец не только не производил оплату фактически выполненных в 2015 году работ, но и отказывался принимать эти работы», приводила примеры в суде бурятская компания.



«Рациотехнология» заявила, что считает себя невиновной - невыполнение обязательств по госконтракту произошло по вине заказчика, допустившего ситуацию, при которой подрядчик в течение трех лет был вынужден производить работы, закупать оборудование за счет собственных средств.



Документы, представленные Дмитрием Сугадаевым, убедили суд. Первая инстанция отказала федералам в иске. Их попытка обжаловать вердикт не помогла. Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите подтвердил вынесенное решение.



Но когда же новые объекты МАПП «Кяхта» начнут работать? В правительстве Бурятии не смогли назвать конкретную дату долгожданного события.



- Обещали, что до конца 2020 года, но пока ждем. Они (ответственная дирекция в структуре Минтранспорта) с таможенной службой не могут пока решить вопрос - что-то с оборудованием. Но вроде мне докладывали из дирекции, что пришли к пониманию, как решить этот вопрос – требуется дополнительное финансирование. Год непростой был, - сообщил «Номер один» в конце декабря Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



Ранее в Бурятии имелись предположения, что затяжка с запуском в работу новых пропускных полос МАППа связана с тем, что Бурятская таможня не может «выбить» в федеральном центре дополнительные ставки таможенников.



Служба информации «Номер один»

Фото: «Номер один» Этот многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) находится между РФ и Монголией и является главным между двумя странами. Много лет назад переход попал в российскую программу по обустройству погранпунктов и пережил солидную реконструкцию. Пропускную способность МАППа хотели довести до тысячи автомобилей в сутки.Расширение МАПП «Кяхта» превратилось в долгострой. Через несколько лет после подписания контракта погранструктура обвинила бурятского подрядчика - строительную фирму «Рациотехнология» - в несоблюдении условий 309-миллионного контракта: срыве сроков сдачи объекта (должны были сдать в 2015 году). И контракт вообще расторгли.Парадокс заключался в том, что федералы сами же не сумели обеспечить ритмичное финансирование работ. В поступлении средств случались годичные перерывы.Федералы в суде потребовали взыскать с «Рациотехнологии» неустойку в размере аж 287 млн рублей. Дмитрий Сугадаев, директор компании, отмечал тогда «Номер один» , что он категорически не согласен с претензиями.В ходе процесса выяснилось немало интересных деталей. «Истец не только не производил оплату фактически выполненных в 2015 году работ, но и отказывался принимать эти работы», приводила примеры в суде бурятская компания.«Рациотехнология» заявила, что считает себя невиновной - невыполнение обязательств по госконтракту произошло по вине заказчика, допустившего ситуацию, при которой подрядчик в течение трех лет был вынужден производить работы, закупать оборудование за счет собственных средств.Документы, представленные Дмитрием Сугадаевым, убедили суд. Первая инстанция отказала федералам в иске. Их попытка обжаловать вердикт не помогла. Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите подтвердил вынесенное решение.Но когда же новые объекты МАПП «Кяхта» начнут работать? В правительстве Бурятии не смогли назвать конкретную дату долгожданного события.- Обещали, что до конца 2020 года, но пока ждем. Они (ответственная дирекция в структуре Минтранспорта) с таможенной службой не могут пока решить вопрос - что-то с оборудованием. Но вроде мне докладывали из дирекции, что пришли к пониманию, как решить этот вопрос – требуется дополнительное финансирование. Год непростой был, - сообщил «Номер один» в конце декабря Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.Ранее в Бурятии имелись предположения, что затяжка с запуском в работу новых пропускных полос МАППа связана с тем, что Бурятская таможня не может «выбить» в федеральном центре дополнительные ставки таможенников.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»