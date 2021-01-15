15.01.2021
Спецборт, вылетевший из Бурятии в Москву с ребенком, покусанным собаками, временно находится в Сургуте

Спецборт, вылетевший из Бурятии в Москву с ребенком, покусанным собаками, временно находится в Сургуте

При дозаправке в этом городе в самолете обнаружена неисправность, мальчика поместили в больницу

 Спецборт с 11-летним мальчиком, которого покусали собаки в Улан-Удэ, летевшим на лечение в Москву, задержан в Сургуте. При плановой посадке для дозаправки в этом городе в самолете обнаружена неисправность, требующая ремонта, сообщили в минздраве Бурятии.

В связи с этим санитарный борт будет временно находиться в Ханты-Мансийском автономном округе для устранения неполадок, а после продолжит путь по маршруту.

Напомним, 15 января в 3:30 ночи из Улан-Удэ состоялся вылет санитарного борта в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для оказания дальнейшего лечения 11-летнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в мкрн. Забайкальский.

Ребенка сопровождают мать, заместитель главного врача по хирургической части Детской республиканской клинической больницы Бат Дондоков и специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.

В связи с обнаруженной неисправностью при дозаправке спецборта в Сургуте, 11-летнего мальчика временно госпитализировали в Городскую клиническую областную больницу. Проводятся постоянные переговоры с главным врачом больницы Михаилом Курносиковым. «Состояние ребенка стабильно тяжелое, без ухудшений», - поясняет главный врач.

Для матери ребенка организовано проживание в гостинице. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии.

Фото: vcmk.ru

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