Спецборт, вылетевший из Бурятии в Москву с ребенком, покусанным собаками, временно находится в Сургуте

При дозаправке в этом городе в самолете обнаружена неисправность, мальчика поместили в больницу



Спецборт с 11-летним мальчиком, которого покусали собаки в Улан-Удэ, летевшим на лечение в Москву, задержан в Сургуте. При плановой посадке для дозаправки в этом городе в самолете обнаружена неисправность, требующая ремонта, сообщили в минздраве Бурятии.



В связи с этим санитарный борт будет временно находиться в Ханты-Мансийском автономном округе для устранения неполадок, а после продолжит путь по маршруту.







Ребенка сопровождают мать, заместитель главного врача по хирургической части Детской республиканской клинической больницы Бат Дондоков и специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.



В связи с обнаруженной неисправностью при дозаправке спецборта в Сургуте, 11-летнего мальчика временно госпитализировали в Городскую клиническую областную больницу. Проводятся постоянные переговоры с главным врачом больницы Михаилом Курносиковым. «Состояние ребенка стабильно тяжелое, без ухудшений», - поясняет главный врач.



Для матери ребенка организовано проживание в гостинице. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии.



Фото: vcmk.ru



• Спецборт с 11-летним мальчиком, которого покусали собаки в Улан-Удэ, летевшим на лечение в Москву, задержан в Сургуте. При плановой посадке для дозаправки в этом городе в самолете обнаружена неисправность, требующая ремонта, сообщили в минздраве Бурятии.В связи с этим санитарный борт будет временно находиться в Ханты-Мансийском автономном округе для устранения неполадок, а после продолжит путь по маршруту. Напомним , 15 января в 3:30 ночи из Улан-Удэ состоялся вылет санитарного борта в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для оказания дальнейшего лечения 11-летнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в мкрн. Забайкальский.Ребенка сопровождают мать, заместитель главного врача по хирургической части Детской республиканской клинической больницы Бат Дондоков и специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.В связи с обнаруженной неисправностью при дозаправке спецборта в Сургуте, 11-летнего мальчика временно госпитализировали в Городскую клиническую областную больницу. Проводятся постоянные переговоры с главным врачом больницы Михаилом Курносиковым. «Состояние ребенка стабильно тяжелое, без ухудшений», - поясняет главный врач.Для матери ребенка организовано проживание в гостинице. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии.Фото: vcmk.ru