«Я хочу работать в The Beatles»

Более 1000 резюме с упоминанием ливерпульской четверки нашли в Head Hunter

Завтра, 16 января, отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Накануне праздника эксперты Head Hunter (hh.ru - крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников) проанализировали базу резюме и выяснили, как часто соискатели пишут о любви к ливерпульской четверке.Всего на hh.ruнашлось более тысячи резюме с упоминанием известной группы (названия и/или имен участников) – чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Московской области и Свердловской области. Среди профессиональной принадлежности лидируют «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи». Женщины о любви к The Beatles в резюме пишут немного чаще мужчин – 51%.«Отмечу, что упоминание The Beatles в резюме не всегда связано с музыкальными пристрастиями соискателя, иногда это напрямую связано с профессиональной деятельностью – например, с организацией мероприятий или подготовкой текстов. Некоторые соискатели в резюме сообщают, что хотели бы работать с единомышленниками, например, один мужчина в разделе о себе написал: «Ищу работу в понимающем коллективе: The Beatles; Deep Purple; Pink Floyd», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ruДальний Восток.В свою очередь, в вакансиях упоминания ливерпульской четверки встречаются крайне редко – обычно это связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату.От себя добавим, что все вышеупомянутые группы (равно как и другие) британского классического рока распались именно из-за разногласий в коллективах. Для тех, кто желает трудиться с единомышленниками и хочет стабильности, в качестве образца подошли бы разве что The Rolling Stones. Лучшего примера даже не вспоминается.А битломанов, конечно, с праздником!отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО, которая назначила на 16 января праздником ливерпульской четверки. На эту дату пришлось открытие в Ливерпуле, на Метью-стрит, 10, в 1957 году Аланом Синтером нового клуба The Cavern («Пещера»), на сцене которого выступили очень молодые и никому не известные Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Из членов группы ныне живы Пол Маккартни и Ринго Старр. The Beatles - единственная группа во всем мире, которая удостоилась чести иметь свой международный день.Фото: YouTube