Эвенки Бурятии выступили против переименования сакральной горы





Самая высокая точка Икатского хребта расположена на территории Баргузинского района, ее высота достигает 2573 метра. Инициативу присвоить ей имя «Пик 75-летия Победы» выдвинула Федерация спортивного туризма РБ. В Народном Хурале РБ по этому вопросу 15 января состоялось заседание рабочей группы с участием депутатов, общественности, представителей профильных правительственных структур и баргузинской администрации.

Председатель ФСТ РБ Виктор Магданов мотивировал свою инициативу тем, что по его сведениям, гора безымянная, а старожилы ближайшего к ней баргузинского села Баянгол ничего не знают о какой-то ее истории. А именование горы упростит организацию к ней туристического маршрута. Начальник отдела геодезии и картографии республиканского управления Росрееста Александр Баранников отметил, что гора с указанными координатами не входит в республиканский перечень культовых территорий.

Против этой идеи выступили представители Курумканского района республики, в том числе и курумканских эвенков-мурченов. Директор республиканского центра эвенкийской культуры Надежда Шеметова отметила, что действующий реестр «сакральных мест» не полон, поскольку учитывает лишь объекты, почитаемые в настоящее время. Но в Бурятии много старинных культовых мест, оказавшихся к настоящему времени забытыми.

- В Курумканском районе есть эвенкийский род Тэпкогир, поклоняющийся этой горе. Это подтверждает сын действующего шамана Орочена Берельтуева. В старину не было муниципальных границ, эвенки кочевали между Курумканским и Баргузинским районом. Местность Белые воды в Баргузине издавна была вотчиной эвенков. Но предвоенным сталинским постановлением об укрупнении мест компактного проживания КМНС беловодские эвенки были принудительно переселены в Курумканский район. Поэтому нынешние баянгольские старожилы и не знают, что гора – сакральное место, - прокомментировала Надежда Шеметова.

Она призвала не принимать поспешных решений с именованием. В советское время это часто приводило к курьезам, когда неправильно понятое слово становилось названием местности или города. И идея присваивать природным объектам названия в честь юбилейных дат ей кажется неудачной: «80 лет Победе будет – новую гору будете искать?».





Сходную точку зрения выразил депутат Баир Гармаев, представитель двух «эвенкийских» районов – Курумканского и Баунтовского.

- Эвенки и буряты Баргузина были шаманистами. Любая гора имеет свое божество-хозяина, которому обычно и молились окрестные рода. У каждого рода было свое место поклонения, державшееся в тайне. Позже начались массовые переселения эвенков, потом приехало много промышленников, сейчас людям часто сложно найти древние места родового поклонения, - заявил Баир Гармаев.

Выслушав доводы оппонентов, Виктор Магданов принял решение отозвать свою инициативу. По итогам заседания участники большинством голосов одобрили отказаться от инициативы.

- У нас нет задачи что-то переименовывать. Я лично с уважением отношусь и к советской, и к досоветской истории, у нас глубокие корни. И потому нет желания совершить ошибку, что-то переименовав, и хорошо, что сегодня было высказано мнение оппонентов, - подытожил руководитель рабочей группы, председатель комитета Народного Хурала по госустройству Виктор Малышенко.





Фото: Василий Тараруев