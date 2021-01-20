Известный российский автор комиксов Duran оказался уроженцем Бурятии

Художник раскрыл свою личность – его зовут Баир, он родом из Заиграево





Знаменитый автор юмористических комиксов по прозвищу Duran с многотысячной аудиторией долгое время оставался анонимным. Накануне в телеграмм-канале Дюрана появилась собственная биография. Оказалось, молодого художника зовут Баир Раднаев, он родился в селе Заиграево. А сам ник Duran – это бурятское слово «Дуран», переводящееся как «любовь». Молодой человек поделился фактами своей биографии, приложив к ним соответствующие комиксы. Авторский деанон самого себя он объяснил тем, что в 2021 году оставаться анонимом весьма непросто. Он упомянул, что его мама из села Курумкан, а папа из деревни Могойто.

– Кстати своё чувство юмора, полагаю, я унаследовал от отца, поэтому в веренице имен, которые повлияли на формирование Дюрана, он будет первым – его зовут Раднаев Батожаб Очирович. Он весьма известный и уважаемый в республике журналист и этнограф, посвятивший большую часть своей карьеры истории родного края, – рассказывает Баир в своей биографии.Он также благодарит многочисленных учителей из Бурятии, Новосибирска, и перечисляет всех поименно. Duran рассказывает, что родился в 1986 году в селе Заиграево. Учился в улан-удэнской школе, студенчество провел в Новосибирском государственном университете, а затем переехал в Санкт-Петербург, где на работе родилась идея о создании комиксов Duran.– Поскольку я не шифровался от коллег, сотни людей из питерской и московской рекламной тусовки все эти годы знали, кто стоит за самыми классными комиксами в рунете. Прибавьте к этому десятки рекламных договоров, под которыми стояли мои настоящие ФИО, и вы получите гигантскую армию причастных к тайне «самого известного из неизвестных на постсоветском пространстве», – пишет он.Баир Раднаев рассказывает, что решил написать биографию, потому что летом минувшего года украинское издание деанонило его.– Многие задались вопросом - а зачем меня было деанонить? Я тоже не понял. Вроде, я не сделал никому зла, да и не питал иллюзий насчет своей «анонимности» все эти годы, поэтому особо не борзел, – возмущается Duran.После раскрытия личности автор пишет, что не боится сменить направление своей карьеры и не переживает за свое будущее, даже если проект придется похоронить.Фото: Duran