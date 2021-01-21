«Светлая память о нем навсегда останется в истории Бурятии»

Глава, правительство и Хурал выразили соболезнования в связи со смертью Зоригто Цыбикмитова





Глава и правительство Бурятии выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной председателя бюджетного комитета Хурала Зоригто Цыбикмитова. Напомним, он умер сегодня ночью в больнице. Причиной смерти депутата стал коронавирус

«Разделяем боль и горечь невосполнимой потери с родными и близкими Зоригто Лубсановича. Светлая память о нем навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег и друзей», говориться в официальном сообщении на сайте правительства РБ.Соболезнования родным и близким Зоригто Цыбикмитова выразили и в Хурале Бурятии.«В VI созыве Народного Хурала Зоригто Цыбикмитов вновь был избран председателем комитета по бюджету, налогам и финансам. Под его руководством комитет вел планомерную и целенаправленную работу по формированию социально ориентированного республиканского бюджета, увеличению собственных доходов, улучшению бюджетной обеспеченности, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов. Несмотря на загруженность, Зоригто Цыбикмитов всегда заботился о своих земляках-мухоршибирцах. Постоянно бывал на избирательном округе, участвовал в сельских сходах, тесно работал с районной администрацией, депутатами райсовета, сельских поселений. Ни одно устное или письменное обращение избирателей не оставалось без его внимания. Зоригто Лубсанович останется в памяти как один из самых опытных парламентариев, профессионал своего дела, надежный друг и товарищ», - сказано в сообщении республиканского парламента.Фото: пресс-служба главы Бурятии