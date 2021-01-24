Тунку ждет массовое узаконение домов и земельных участков

В районе с радостью встретили федеральный закон, разрешающий приватизировать дома, участки в национальных парках РФ

Петр Санжиев, «Номер один».

Закон подписал президент страны Владимир Путин несколько недель назад.Всю территорию района занимает федеральный нацпарк «Тункинский». Это создало району огромные проблемы. Особенно жаль местных сельчан, столкнувшихся с непреодолимыми проблемами в регистрации прав на жилые дома и огороды.Республиканские органы власти готовятся активно помочь стартующему процессу.- Сейчас формируется план мероприятий. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава республики. – Прим. ред.) дал поручение на этот счет. Вырабатывается механизм реализации положений закона, принятого в конце 2020 года, - сказала «Номер один» Марина Коротич, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия-председатель комитета земельно-имущественной политики и землепользования.Федеральная законодательная новинка касается не только вопроса изменения прав собственности на земельные участки, оборота объектов недвижимости, но и, например, добычи природных ресурсов, строительства и т. д.- Закон затрагивает самые разные интересы. Не только интересы частных домовладений. Поэтому мы объединяем усилия Минприроды республики, Минстроя, муниципальных органов власти и других сторон, чтобы все шло четко и планомерно, - пояснили в Минимущества Бурятии.Особенность новинки в том, что земли населенных пунктов остаются в составе нацпарка «Тункинский». Ранее республика предлагала РФ кардинальный путь – изъять их у нацпарка, но для сохранения его общей площади добавить несколько прилегающих таежных массивов. Однако в Москве решили пойти по компромиссному варианту.- Эти территории остаются в нацпарке, но там будет другой режим использования, предусматривается возможность оборота, то есть все будет приведено в соответствие. Тункинцы очень позитивно восприняли новый закон. Поэтому подготовительную работу надо провести как можно скорее, - отметила Марина Коротич.Немедленно начать массовое узаконение не получится. Одна из проблем - надо еще установить границы населенных пунктов.В районе установлены границы - внесены в ЕГРН - лишь у двух сел: Кырена и Аршана. А всего населенных пунктов - 35. А оборот земельных участков возможен в тех селах, где есть официальные границы, отраженные в ЕГРН. Они не должны пересекаться с лесным фондом, необходимо согласование с федеральными структурами и т. д.Установление границ населенных пунктов напрямую связано с их Генпланами, разрабатываемыми органами местного самоуправления. Соответствующая работа по Тункинскому району начата в минувшем году. Уже есть проекты. Их надо доработать, что в отдельных селах потребует выделения дополнительного финансирования.Вся необходимая работа будет проводиться согласно дорожной карте. Сейчас идет работа по зонированию территории национального парка. Установка параметров разрешенного строительства может потребовать внесения изменений в Положение о нацпарке, во взаимодействии с МПР РФ.Нельзя сказать, что в Тункинском районе нет приватизированных земельных участков, домов.Нацпарк создан согласно постановлению Совета министров РСФСР в 1991 году, перед развалом СССР. В охраняемую природную территорию включили земли колхозов, совхозов и других сельхозпредприятий Минсельхозпрода РСФСР, земли населенных пунктов, других пользователей. Но их тогда не изымали из хозяйственной эксплуатации.- Право собственности регистрировалось. Теми, кто успел, - констатирует замминистра.Российский Закон «Об особо охраняемых природных территориях» появился позднее. Режим «особой охраны» подкосил жизнь тункинцев. Закон оказался выше, чем постановление. Особенно трудно стало последние лет десять.Дошло до того, что масса построенных новых социальных объектов района не смогли оформить свое строительство. Управление Росреестра, проводя надзорные мероприятия, выставляло претензии, считая соцобъекты чуть ли не самоволками.- В районе не могли оформить земельные участки под детскими садами, амбулаториями, ФАПами. Это влияет на получение лицензии, например, на образовательную деятельность, - напоминает Минимущества жителям республики.- Администрацию района штрафовали на значительные суммы за то, что из 48 школ и детских садов только шесть образовательных учреждений имели права на пользование землей, - вспомнили в Тункинской райадминистрации.На прошлой неделе в правительстве прошло первое межведомственное заседание на данную тему, участвовал и директор нацпарка «Тункинский». Пока совещаются без федерального Росреестра, но потом его тоже планируется пригласить.- Все настроены оптимистично, видят перспективы решения давней проблемы, - заверила наше издание Марина Коротич.Глава Тункинского района Иван Альхеев перед уходом на повышение в правительство Бурятии также прокомментировал изменения.- Теперь администрация Тункинского района (после внесения в ЕГРН сведений о координатах границ населенных пунктов) распоряжается земельными участками в границах населенных пунктов, находящихся в составе национального парка. А не Росимущество по согласованию с Минприроды РФ, как было принято ранее. Получить разрешение на строительство возможно в администрации Тункинского района.Надеемся, что разрешение приватизировать дома, участки даст ощутимый толчок к усилению социально-экономического развития района, снизит миграционный отток населения. И, конечно, повысит предпринимательскую активность тункинцев. Уверен, на малую родину будет возвращаться наша талантливая молодежь, - отметил Иван Альхеев.