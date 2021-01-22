В Улан-Удэ определяют участки для приютов бездомных животных

Горожанам выдано 1725 требований о регистрации домашних питомцев



В Улан-Удэ предварительно найдены три участка для собачьих приютов. Поручение мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова для перемещения приюта из ммикрорайона Забайкальский и строительства новых приютов выполняет Комитет по управлению имуществом и землепользованию.



«Мы предложили три земельных участка. Один на Спиртзаводской трассе и два в микрорайоне. Медведчиково. Все участки требуют изменения градостроительной документации, информацию мы направили в районную администрацию и в Комитет по архитектуре, чтобы начать работу», – рассказала Дарима Дондукова, председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию.



Игорь Шутенков отметил, что для приюта «Надежда» нужен обустроенный земельный участок.



«У них сейчас есть инфраструктура, подведено электричество, есть вольеры, бытовка, теплое помещение, скважина. Если мы им предоставим в чистом поле голый кусок земли – это не решение проблемы. Нам приюты эти нужны. Пока люди готовы содержать безнадзорных собак за свой счет, не за счет государства, надо их поддерживать», – подчеркнул мэр.



В мэрии Улан-Удэ сегодня состоялось очередное заседание оперштаба по обращению с безнадзорными животными под председательством Игоря Шутенкова. Среди вопросов, которые рассматривались – явка владельцев животных на регистрацию их питомцев, вакцинирование, чипирование домашних животных по итогам работы мобильных групп, помощь приютам и другие, сообщает пресс-служба городской администрации.



«Попрошу на следующем штабе дать информацию по явке. Требования на явку выписываем, а фактически? Приходят ли люди или надо принимать какие-то дополнительные меры?», – дал поручение Игорь Шутенков.



С момента работы мобильных бригад по каждому району были выданы извещения владельцам домашних животных о необходимости регистрации и вакцинирования от бешенства.



C 24 декабря мобильными группами в составе представителей районных администраций, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных выдано 1725 требований на явку, пройдено 5025 домовладений, составлено 133 протокола об административных правонарушениях.



Всего в республиканской ветеринарии с учётом обращений граждан зарегистрировано 914 домашних животных, вакцинировано 929.



Комплексная работа по наведению порядка в сфере содержания домашних животных и безнадзорных собак ведется в Улан-Удэ после серии нападений бродячих псов на людей. Особенно сильно пострадали от нападений в микрорайоне Забайкальский 20-летняя девушка и 11-летний мальчик. Они отправлены на лечение в Москву.



Фото: ulan-ude-info.ru





