В Бурятии полицейские и пожарные спасли автомобилиста из снежной ловушки

Совместными усилиями сотрудников экстренных служб с помощью лебедки удалось вызволить иномарку из сугроба



В Бурятии полицейские Баргузинского района не оставили в беде водителя, оказавшегося в непростой ситуации на дороге. Неподалеку от села Малое Уро 43-летний водитель автомобиля «Мазда MPV» попал в снежную ловушку. Мужчина ехал в населенный пункт из Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Длительное время водитель застрявшей иномарки пытался выехать на дорогу самостоятельно. Однако заряд аккумулятора заканчивался, а попытки вернуть на трассу машину, у которой, к тому же, случилась поломка, оказались безуспешны. Мужчина позвонил на номер «112».



Патруль ГИБДД в составе инспектора ДПС Баира Тумунова и госинспектора регистрационно-экзаменационной группы Алдара Будаева совместно с оперуполномоченным откликнулись на призыв водителя о помощи. Вслед за сотрудниками полиции на место прибыл отряд ГПС. Совместными усилиями сотрудников экстренных служб с помощью лебедки удалось вызволить транспорт из сугроба.



В связи с неисправностью аккумулятора автомашина была доставлена полицейскими на стоянку отдела полиции. Сегодня утром водитель пришел за автомобилем и еще раз выразил благодарность стражам правопорядка за оказанную помощь.



Фото: МВД по Бурятии



