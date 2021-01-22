На бездомных собак в Улан-Удэ выделили фантастическую сумму

Отлов и содержание одного животного обойдется в среднем в 8 тысяч рублей





Комитет городского хозяйства администрации города объявил о проведении аукциона на «выполнение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Улан-Удэ». Стартовая цена контракта 33,6 млн рублей.

С учетом этих контрактов общая сумма, которую власти города планируют потратить на бездомных собак, приближается к фантастическим 40 миллионам. Это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась на отлов собак в истории столицы Бурятии.





Согласно техзаданию, подрядчик должен отловить не менее 4798 собак. При отлове категорически запрещается изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего постановления суда и снимать животных с привязи у общественных зданий. Также запрещено жестоко обращаться с животными, отлавливать их в присутствии детей (за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность), применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья.Отловленные собаки должны содержаться в приюте не менее 17 дней. Там им должны сделать прививки, стерилизовать и прицепить специальные ушные бирки красного цвета. Параллельно подрядчик обязан приступить к поиску новых владельцев собак, разместив о них информацию в интернете.«Содержащихся в приютах животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животных. Процедура умерщвления животных должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», сказано в техзадании.По истечении не менее 17 дней содержания в приюте животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, будут возвращать в прежние места обитания, но вне границ детских и спортивных площадок, организаций образования, здравоохранения и общепита. При этом подрядчик должен записать процесс выпуска животного на видео.Торги на отлов животных пройдут 1 февраля. Контракт будет действовать с 1 марта до конца этого года.Отметим, в конце прошлого – начале этого года Комитет городского хозяйства уже заключил три контракта на отлов безнадзорных животных, их общая сумма составляет 4,5 миллиона рублей. Победителями торгов стали ООО «Жада», ООО «Добрые дела» и ООО «Ананда». По этим контрактам собак отлавливают и умерщвляют, поскольку в конце декабря Улан-Удэ и близлежащие районы объявили территорией, неблагополучной по бешенству. Это позволило обойти федеральный закон, запрещающий убийство бездомных животных.Фото: «Номер один»