В Бурятии рецидивист убил соседа, попросившего топор

Во время колки дров односельчане поругались из-за пустяка



В Бурятии на территории садового товарищества «Забайкалец-1», расположенного на окраине поселка Селенгинск, произошло возгорание одного из домов. После тушения пожара на улице в сугробе обнаружено тело 49-летнего хозяина сгоревшего дома с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий следователю и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось выяснить, что последним с покойным встречался его сосед. Мужчина имел многочисленные судимости за преступления против жизни и здоровья людей. Кроме того, при встрече следователь обратил внимание, что у него были опалены брови. В результате обыска в его квартире в печи обнаружены остатки одежды. При допросе мужчина не стал отпираться и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной над потерпевшим расправы. Ему уже предъявлено обвинение, он взят под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в доме в садовом товариществе «Забайкалец-1». А 12 января он пришел в ограду к соседу, который попросил у него топор, и принялся им колоть дрова. В ходе работ между мужчинами из-за незначительного повода возникла ссора. Обвиняемый забрал топор и направился домой, но вскоре вернулся, чтобы продолжить спор. Мужчины вновь поругались.



В ходе конфликта обвиняемый схватил со стола нож и нанес им касательный удар противнику по шее. После чего потерпевший, опасаясь за свою жизнь, выскочил из дома и попытался убежать. Злоумышленник, опасаясь, что сосед подаст на него жалобу, догнал его и нанес удар клинком в грудь. После этого они вместе направились обратно к дому, но по пути от полученных повреждений потерпевший скончался.



Обвиняемый закопал его тело на улице в снегу, после чего взял канистру с бензином, при помощи которого поджег дом покойного, предварительно похитив оттуда мобильный телефон. При поджоге разлитого по дому горючего злоумышленник опалил себе брови.



Ведется следствие.



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