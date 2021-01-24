Фото дня: "У нас расцвела юрта!"

Во время премьеры спектакля "Дорж" на сцене Бурдрамы на реквизите проросли новые листья

"У нас расцвела юрта!", - сообщили в популярном бурятском паблике сотрудники Бурдрамы."Прямо во время премьерных показов спектакля "Дорж" ветки проснулись и распустили листочки! Это ли не чудо: сухое дерево пробудилось от энергии актёра и режиссёра, от тепла и любви наших зрителей, несмотря на то что за окном зима!", - написал автор фото.Напмним, 20 и 21 января в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева состоялась премьера моноспектакля «Дорж», а также презентация документального фильма «Доржи Банзаров».Фото: Аноним 03