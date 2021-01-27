Объемы экспорта нефрита из Бурятии падают

А число экспортеров, зарегистрированных в налоговых органах республики, сократилось до единицы



Объем экспорта нефрита из Бурятии за 2020 год составил 204,85 тонны стоимостью 5,665 миллиона долларов. Это меньше уровня 2019 года на 4,5% (за 2019 год - 214,57 тонны, стоимостью 7,283 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Таможенное декларирование нефрита осуществляли четыре участника внешнеэкономической деятельности, в том числе три участника ВЭД, не зарегистрированных в налоговых органах Бурятии. Основной торговый партнер в экспорте нефрита: КНР (93 % экспортного оборота).



В 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В прошлом году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей.



Напомним, пять лет назад, в 2015 году, объем экспорта нефрита через Бурятскую таможню составил 253,8 тонны, общая стоимость минерала оценивалась в 9,3 миллиона долларов.



Что же касается нелегального экспорта полудрагоценного камня, то в 2013 году таможенники Бурятии возбудили уголовное дело по факту контрабанды 14 тонн нефрита. Стоимость стратегически важного ресурса, незаконно вывезенного из России в Китай, превысила 15 миллионов рублей. А в 2015 году в Бурятии пресекли попытку контрабанды 30 тонн нефрита стоимостью 23 миллионов рублей



В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня.В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.



Увы, таможенная статистика еще раз доказывает, что даже призрачные надежды Бурятии на поток «нефрито-долларов» стремительно тают. Экспорт сокращается, а экспортеры не являются налоговыми резидентами республики.



Фото: egov-buryatia.ru

