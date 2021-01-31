В Улан-Удэ владельцы частных домов переходят на электрообогрев

Горожане готовы отказаться от дров



О переходе на экологически чистую электроэнергию в Улан-Удэ при обогреве жилищ в частном секторе свидетельствуют данные «Бурятэнерго». В декабре 2020 года потребление электроэнергии в столице Бурятии выросло более чем на 75% по сравнению с августом. И это несмотря на то, что стоимость кВт/ч. остается высокой - 2,9 рубля за 1 кВт/ч. О том, как с помощью перевода на электробогрев воздух над городом в перспективе станет чище, - в материале «Номер один».



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Напомним, что в Улан-Удэ продолжается эксперимент, проводимый доктором физико-математических наук Андреем Номоевым по оценке затрат домохозяйств при массовом переводе частного сектора на электроотопление. Как мы уже сообщали, он в качестве примера взял за основу жилой дом в Октябрьском районе Улан-Удэ в 100 квадратных метров. Дом, ранее обогреваемый за счет сжигания дров, подключили к трехфазному напряжению в 380 вольт. Строение предварительно утеплили. В результате в декабре, когда наступили сильные морозы, владелец израсходовал на обогрев с помощью электроэнергии всего лишь 2439 кВт/ч., или 7100 рублей.



- Ранее в этот период на отопление дома в месяц примерно уходила одна машина дров (грузовик среднего размера), ее стоимость как раз и составляет около 7 тыс. рублей, - говорит Андрей Номоев. - Фактически цена электроэнергии сравнялась со стоимостью дров, а если учесть собственный труд, то электроотопление стало значительно более дешевым.



Тем не менее Андрей Номоев рассказал, что на пути к массовому переходу к электроэнергии стоят две проблемы. И это вовсе не дороговизна электроэнергии, поскольку последняя растет не столь активно, как те же дрова.



-У нас мало кто считает эффективность сгорания топлива, ведь качество дров в последние годы ухудшилось, — продолжает он. - В основном сегодня население закупает у «частников» горельник, сухостой, тонкомерный лес либо поврежденную вредителями древесину.



По словам ученого, такие дрова не выдают необходимого объема тепла, а закупка лиственницы, теплотворная способность которой гораздо выше сухой сосны, в свою очередь, гораздо дороже. Во многом это связано с исчерпанием лесных фондов в окрестностях Улан-Удэ в связи с изменением климата, пожарами и массовыми вырубками древесины. Из-за растущего спроса лес в окрестностях Улан-Удэ вырубили, древесину приходится привозить со все больших расстояний, что приводит к удорожанию топлива.



Так, по данным forumhouse.ru, в Улан-Удэ 4 кубометра дров стоит 11 - 12 тыс. рублей, тогда как в прошлую зиму такое количество дров можно было купить за 6 - 6,5 тыс. рублей. В свою очередь, стоимость электроэнергии растет гораздо меньшими темпами - около 3%. Не случайно, по данным «Бурятэнерго», если в декабре 2019 года в Улан-Удэ потребление электроэнергии составило 16,5 млн кВт/ч., то в декабре прошлого — уже 17,5 млн кВт/ч. А с августа 2020 года потребление электроэнергии, прежде всего для обогрева, выросло в Улан-Удэ на 75%.



Дышите свободно



Андрей Номоев полагает, что переходу на энергоэффективные технологии мешают стереотипы.



- Столетиями у нас люди грелись с помощью дров, и вот так быстро от них трудно отказаться, - признает он. – Хотя, если на чашу весов положить и более дорогое оборудование по сжиганию топлива по сравнению с дешевым электрокотлом, и вред, наносимый самому себе владельцем, ставшим кочегаром, то выгоды от традиционных источников обогрева не столь значимы.



Тем более если использовать системы теплых полов и ставших популярными греющих потолков, автоматические регуляторы подачи тепла с электрокотлов с помощью технологий удаленного доступа. Последние позволяют понижать обогрев в дневное время, когда люди находятся на работе. Это снижает затраты еще на 20 - 30%.



Как отметил ученый, в расчет он даже не брал уголь, поскольку данный опасный вид топлива можно сжигать только на крупных котельных и ТЭЦ, где имеются системы очистки выбросов. Сжигать же уголь в обычных печах и котлах, где в связи с убогостью технологического режима и низкими температурами образуются продукты неполного сгорания топлива, в том числе бензапирен, категорически нельзя. Ведь это гарантированно увеличивает число онкологических больных в округе. Причем проблема связана не только с попаданием загрязненного воздуха в помещение от своей трубы или соседа, но и с образованием при горении топлива дополнительных источников канцерогенных веществ внутри самого дома. Например, при растопке печей и каминов, а также в момент выноса опасной золы из дома.



Отказаться от сжигания



Владимир Афанасьев, улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики, полагает, что электроотопление имеет перспективы в Улан-Удэ даже при нынешних тарифах, однако пока многое упирается в техническую возможность подключения к сетям.



- Так, на Левом Берегу напряжение низкое - около 180 вольт, и электрокотлы не выдают необходимую мощность, - говорит он. - Ведь этот район и другие окрестности Улан-Удэ застраивались, начиная с 90-х годов, хаотично и не по плану. Соответственно, электроснабжение имеет там большой дефицит по мощности. И если часть домов хозяйств перейдут на электрообогрев, то сети просто не выдержат. Поэтому необходима реконструкция сетевого хозяйства. Что касается других районов города, например Верхняя Березовка, то там действительно есть смысл переходить на электрообогрев.



По словам Владимира Афанасьева, технология внедрения тепловых насосов, продвигаемая им в регионе, «позволяет тратить на обогрев домов из расчета 1 рубль - на 1 кВт/ч.».

- Однако, для того чтобы домохозяйства получали нулевые выбросы по продуктам горения, необходима государственная программа субсидирования энергоэффективных технологий, — считает он. — Например, на обычный дом в 80 квадратных метров необходима закупка оборудования на сумму около 400 тыс. рублей. Но проценты по кредиту государство должно субсидировать. Иначе мы будем продолжать дышать загрязненным воздухом.



А ситуация сложилась невыносимая. Так, в Улан-Удэ со второй половины января, когда началась череда безветренных и особенно морозных дней, снова превышены допустимые нормативы в 10 - 15 раз. По данным центра мониторинга атмосферного воздуха Nebo live, содержание мелкодисперсной пыли, частиц PM2,5, начиная с 19 января 2021 года, стало ежедневно значительно превышать безопасные уровни. Причем, судя по данным замеров, если раньше в Улан-Удэ регистрировались жилые микрорайоны с более-менее чистым воздухом (как сотые кварталы), то с середины января зона тотального и сверхвысокого загрязнения распространилась на весь город.



Один из инициаторов создания региональной межведомственной рабочей группы, депутат Хурала Егор Олзоев также видит перспективы в повышении энергоэффективности.

- Республике необходимо более активно включаться в федеральные программы по энергоэффективным технологиями, где выделяются серьезные средства на утепление домов, что позволит резко снизить объемы сжигания, начиная от улан-удэнских ТЭЦ и до самой мелкой печки в частном секторе, - говорит депутат. – Однако пока мы видим только обещания, реальных действий в этом направлении не наблюдаем.



Теплее, еще теплее...



Депутат отметил, что при массовом утеплении домов переход на электрообогрев может стать более выгодным, чем при сжигании топлива. И процесс уже пошел.



Строитель Александр Бурцев рассказал, что в этом году в Улан-Удэ спрос на обследование теплопотерь домов с помощью тепловизора резко вырос.



- История стандартная, домовладелец жалуется, что приходится много топить, а дома холодно. Посоветовали проверить тепловизором, - рассказывает Александр. - И он показал, что из-за некачественного монтажа в стенах есть несколько участков, где минеральная плита загнулась и снаружи в дом поступает холодный воздух. Для того чтобы застудить жилье, достаточно всего лишь одного небольшого отверстия.



В результате владелец дома, потратив 2 тыс. рублей на тепловизор и еще столько же на утепление, решил проблему холодного дома.



В Народном Хурале говорят, что в ближайшее время запланировано заседание межведомственной рабочей группы «Чистый воздух». Которая, добавим, после ареста в декабре ее председателя, экс-вице-премьера Алексея Мишенина так и не собиралась.



- Тянуть смысла нет, надо собраться и послушать, что, например, сделала та же администрация Улан-Удэ по переходу на экологические источники теплоснабжения частного сектора, - продолжает депутат Егор Олзоев.- В частности, интересно узнать о ходе и эффективности городского эксперимента по переходу на бездымный уголь и других мерах, позволяющих снизить объемы выбросов.



Обсудить тему борьбы со смогом в регионе планируют в феврале. Будем надеяться, что спустя год с момента создания межведомственной рабочей группы общественность увидит конкретные результаты.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: "Номер один"

