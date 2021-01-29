Проект Чингиса Болотова выиграл грант президента России

Цель проекта - сделать туристов на озере Байкал самыми воспитанными и ответственными в мире



Экологический проект с вызывающим названием «Мусор из головы» выиграл грант президента России, получив высокую оценку экспертов (74,25 балла) как актуальный и социально-значимый, с успешным опытом реализации программ по направлению охраны окружающей среды и защите животных.



Проект «Мусор из головы» продолжает развиваться и укрепился на Дальнем Востоке как самый значимый и общественно-полезный в сфере охраны окружающей среды



«Мы выигрывали грант в 2018 году и несмотря на то, что мы не смогли выиграть в конкурсе президентских грантов после этого, мы продолжили активно работать. Социальная значимость проекта «Мусор из головы» возросла. Мы видим, что влияем на сознание большого количества людей. Наш проект направлен на то, чтобы мотивировать людей, приезжающих на озеро Байкал, забрать мусор с собой в город Улан-Удэ. Постепенно мы создаем тренд нового экологичного поведения и используем для этого нестандартный, запоминающийся и провокационный мультимедиа-контент. Время и ситуация с экологией Байкала показывает, что это важно и нужно людям», - отметил руководитель проекта «Мусор из головы», лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.



«Мусор из головы» в прошлом году был признан лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ премии «Серебряный лучник –Дальний Восток», лучшим волонтерским проектом премии «Звезды Дальнего Востока». Он также получил общественно-деловую премию «Звезда Дальнего Востока 2019». Поддержка Фонда президентских грантов поможет команде в полной мере воплотить задуманное. А именно сделать туристов на озере Байкал самыми воспитанными и ответственными в мире.



Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года были определены 14 января на заседании координационного комитета. Из 10 063 заявок в число победителей вошло 2 000 инициатив из всех регионов страны, сообщается на сайте Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки составила 4,2 миллиарда рублей.



Всего по результатам первого конкурса президентских грантов в Бурятии поддержку получат 15 проектов-победителей на общую сумму более 28 миллионов рублей.



Фото: оргкомитет проекта

