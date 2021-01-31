Эвенки Бурятии проведут онлайн-конкурс «Большое кочевье»

Мероприятие посвящено памяти поэта Николая Оегира



Онлайн-конкурс чтецов «Большое кочевье» состоится в честь 95-летию эвенкийского поэта, писателя, сказителя Николая Константиновича Оёгира. Мероприятие проводится под эгидой министерства культуры Республики Бурятия, организатор – республиканский центр эвенкийской культуры «Арун». Прием заявок пройдет с 22 февраля по 10 марта, до 15 марта завершится работа жюри.



- Цели и задачи конкурса - популяризация творчества эвенкийских поэтов и писателей, в частности, Николая Оегира. А также выявление и поддержка талантливых исполнителей, владеющих жанром художественного слова, развитие и пропаганда эвенкийского языка, лучших произведений национальных авторов, развитие художественных и артистических дарований участников, культуры речи, - комментирует директор АУК ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.



Участник конкурса должен исполнить одно поэтическое произведение Николая Оегира на эвенкийском или русском языке, либо по одному в обоих номинациях. Произведение должно быть выучено наизусть и записано на видео, длительностью не более четырех минут, в хорошем качестве. Предусмотрены три возрастные группы: от 6 до 12 лет, 13-18 лет, от 19 и старше.



На конкурс приглашаются все желающие: учащиеся, студенты, участники театральных отделений детских школ искусств, театральных коллективов, домов культуры и центров дополнительного образования, литературных клубов библиотек, взрослые исполнители.



Василий Тараруев, для "Номер один"

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