Бурятские художники выпустили серию открыток и посуды к Сагаалгану

Мы узнали, где черпают вдохновение мастера

Удивительный колоритный и душевный Сагаалган все ближе, и многие ломают голову, что подарить близким на восточный Новый год. Бурятские художники выпустили целую серию открыток, календарей и посуды на тему наступающего праздника. О том, где черпают вдохновение мастера, известные и начинающие, в материале «Номер один».Сестры Ертахановы – это Ира и Оля. Две сестры, художники и иллюстраторы с уникальным и легко узнаваемым стилем. Удивительные миры из сказок «Алтан Хайша», «Ангара, дочь Байкала», всеми любимые волшебные «Степные принцессы» и многое другое. Произведения сестер известны далеко за пределами родной республики.Кроме графики: календарей, открыток и иллюстраций в книгах, Ертахановы увлеклись созданием посуды.- Это самый первый опыт работы с керамикой для нас, когда рисунки становятся частью трапезы, жителями вашего дома. И нужно было придумать такие образы, которые добавляют теплоты и уюта дому. Нам очень хотелось это отразить и сделать наивные детские персонажи, - рассказывает Ольга.Много лет Ира и Оля работают в тандеме, и герои получаются настолько цельными, что трудно поверить в синтез двух художников.- Со временем у нас поменялось понятие персонажа. Когда мы начинали иллюстрировать, нас впечатляли бурятские художники, азиатские и диснеевские мультики. И когда набираешь мысленно корзину персонажей, они сами появляются на бумаге, - добавляет Ирина.Несмотря на отъезд из Бурятии, свое вдохновение девушки продолжают искать в тоонто нютаг.- Бывает, едешь по Бурятии, остановишься, увидишь облако, интересный силуэт, и ты уже дальше сам дорисовываешь, будто это вот-вот появится. И когда рисуешь, есть ощущение, что где-то он точно оживает. Интересно, что у всех художников, с кем мы общались, удивительная чистота восприятия детства. Ощущение детства в деревне у многих людей в современном мире уходит. А там было такое наивное, чистое восприятие мира. И все время за ним гонишься и пытаешься передать, - говорит Ольга.Сегодня самые частые поздравления, получаемые жителями Бурятии, это вайбер-открытки - засилье однотипных простых картинок. Исправить эту ситуацию взялся художник Жаргал Очиров.- Рисую я с детства, - рассказывает Жаргал. – Это мое хобби, которому посвящаю свободное время. Однажды нарисовал к какому-то празднику картинку, так и пошло.В «нулевые» Жаргал был успешным спортсменом, даже становился чемпионом мира по тайскому боксу. Сегодня он продвигает не только родной муай-тай, но и руководит республиканской школой олимпийского резерва. Увидеть героев муай-тай с бурятским триколором теперь можно и в вайбере.После спортсменов Жаргал нарисовал стикеры с полицейскими. Интересно, что анимированной графикой Жаргал занимался еще 15 лет назад. Студия Lizart была одной из самых успешных в Улан-Удэ, многим запомнились ролики для «БайкалБанка», стилизованные под западные вестерны. А для восточного Нового года Жаргал придумал не только открытку, но и целый календарь.- Вспомнил свое детство, когда бабушка доила корову и давала мне парное молоко. Немного стилизовал. Этот год - белой Коровы. Кстати, одну из наших коров звали Сагаадай, то есть Белая, - говорит автор.Если именитых художников легко можно найти пройдясь по центральным книжным магазинам, то начинающие любители живописи теперь могут реализовать себя в социальных сетях. Среди юных талантов и Дашима Покровская. Девушка увлекается графикой уже несколько лет и недавно выпустила серию открыток с бурятскими народными музыкальными инструментами. Это морин-хуур, чанза, иочин и ятага.- Музыка для меня что-то запредельно волшебное, а люди, владеющие этим волшебством, нереальные, восхищаюсь и аплодирую. Так много вокруг талантливых, пока рисовала - нашла замечательные видео с домашними проигрышами и трогательным пением, - говорит сама Дашима.Рисовать девушка начала с одного рисунка к небольшому челленджу: «Вроде бы я несу в мир искусство, но больше похоже, что оно несет в мир меня. И, чтобы оно не выдохлось по пути, либо мне надо похудеть, либо ему подкачаться».Андрей Шевченко, «Номер один».Фото Дашимы Покровской