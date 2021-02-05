В Бурятии собраны средства на изучение «островной» группировки северного оленя

Она изолирована на Хамар-Дабане, не имеет связи с основной популяцией и очень малочисленна



В Бурятии успешно завершился проект «Спасём дикого северного оленя». В рамках проекта собрано 133 % средств от заявленной суммы проекта, что составляет 79 500 рублей ‒ это очень высокий результат, сообщили в Байкальском заповеднике.



Собранные на краудфандинговой площадке средства являются софинансированием основного проекта «Спасение хамар-дабанской группировки лесного подвида дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан», который стал победителем конкурса «Байкальская инициатива 2020», который организует фонд «Озеро Байкал». Эти средства позволят провести комплексные научные исследования по изучению лесного подвида дикого северного оленя алтае-саянской популяции хамар-дабанской группировки. В том числе изучить факторы, влияющие на современное состояние группировки, и получить ответы на вопросы: С чем именно связано сокращение ее численности? Как сохранить и сберечь этот уникальный вид?



В Бурятии лесной подвид дикого северного оленя алтае-саянской популяции встречается на хребте Хамар-Дабан и в Восточных Саянах. В России популяция распространена в пределах Республик Алтай, Тува и Хакасия, юга Кемеровской области и Красноярского края, юго-запада Иркутской области (Тофалария).



На Хамар-Дабане группировка дикого северного оленя изолирована («островная») и не имеет связи с основной популяцией. Известно лишь о том, что вид встречается в горной тундре и изредка спускается в лесной пояс. Численность дикого северного оленя в центральной части хребта Хамар-Дабан составляет около 30 особей.



Дикий северный олень – вид, занесенный в Красную книгу Республики Бурятия и Красную книгу России.



Фото: baikalzapovednik.ru

