Названа тройка самых популярных бурятских имен и фамилий

Спойлер: среди мужчин больше всего оказалось Баиров



Сегодня в соцсетях обнародовали тройку самых популярных бурятских имен и фамилий. В лидеры по женским именам вошли: Дарима, Туяна и Арюна. Среди жителей мужского населения больше всего оказалось Баиров, Жаргалов и Алдаров. По фамилиям лидировали Бадмаевы, Доржиевы и Будаевы.



Рейтинг составлен на основе данных индивидуального персонифицированного учета граждан Пенсионного фонда России в Бурятии.





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