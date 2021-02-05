05.02.2021
Названа тройка самых популярных бурятских имен и фамилий

Названа тройка самых популярных бурятских имен и фамилий

Спойлер: среди мужчин больше всего оказалось Баиров

Сегодня в соцсетях обнародовали тройку самых популярных бурятских имен и фамилий. В лидеры по женским именам вошли: Дарима, Туяна и Арюна. Среди жителей мужского населения больше всего оказалось Баиров, Жаргалов и Алдаров. По фамилиям лидировали Бадмаевы, Доржиевы и Будаевы. 

Рейтинг составлен на основе данных индивидуального персонифицированного учета граждан Пенсионного фонда России в Бурятии.


фото: Номер один
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