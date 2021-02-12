Жительница Улан-Удэ стала инвалидом из-за насморка

Женщине поставили четыре разных диагноза и несколько лет безрезультатно лечили от разных болезней

31-летняя улан-удэнка и представить себе не могла, что когда-то станет инвалидом первой группы и больше не сможет ходить. Но обычный насморк и гайморит, диагностированный в 2016 году, стал предвестником последующих страшных событий - у девушки отказали ноги. При этом ни один из методов медицинского лечения по сей день не дает положительного результата.Светлане Крутилиной было 26 лет, когда она заболела. Это случилось через три месяца после рождения первенца. Все началось с банального гайморита. После того как женщина вылечила насморк, через три месяца у нее стали отказывать ноги. Больная обратилась к неврологу, он поставил диагноз «защемление седалищного нерва», от чего ее и начали лечить. Как выяснится впоследствии, этот диагноз станет лишь одним из череды других, о которых врачи сообщали Светлане.- Меня пролечили от защемления седалищного нерва, а затем направили на МРТ. После чего мне написали предварительный диагноз «энцефалопатия». В заключении указано, что нужно дифференцировать и диагностировать с рассеянным склерозом, то есть последнее было под вопросом. Главный невролог Железнодорожной больницы отправляет меня к главному неврологу Республиканской больницы, которая, основываясь только на МРТ, выставляет диагноз «рассеянный склероз». Я пыталась рассказать о своем анамнезе, что в возрасте 14 лет у меня уже была точно такая же картина. Тогда отказали ноги и я ходила только с поддержкой мамы, также был тремор в правой руке. В то время мне говорили, что у меня энцефалит вирусной этиологии. Но к моим словам особо никто не прислушивался, - говорит Светлана.Пациентке назначили сильнейшие препараты для лечения рассеянного склероза. Причем спустя какое-то время их приходилось менять, потому что состояние женщины только ухудшалось. По словам Светланы, ноги отказывали все больше и больше, их буквально приходилось волочить. Полтора года лечения не привели к улучшению состояния, скорее, наоборот.Как-то раз после очередного укола в стационаре девушка упала и сломала себе при падении руку.- Тогда я начала требовать, чтобы врачи провели консилиум и направили меня куда-нибудь для более точного диагностирования, раз в Улан-Удэ этого сделать не смогли. Судя по тому, что мое состояние все ухудшалось, меня явно лечили не от того, - считает Светлана. – Но мне сказали, что не видят смысла в этом, они и так посылали мои документы в столичные клиники, а коллеги-врачи, дескать, подтвердили правильность диагноза.Тогда Светлана решила поехать в Санкт-Петербург по собственной инициативе. Понятно, что ни о какой квоте не было и речи.- А что мне еще оставалось делать, ведь меня никто и никуда не отправлял, никто не бил в колокола, - отмечает улан-удэнка. – Пришлось все больше и больше самой погружаться в медицинские темы, изучать болезни и анализировать свое состояние.В клинике Санкт-Петербурга, изучив документы и выслушав историю Светланы (в том числе описание того, чем и как девушка болела в детстве), пришли к выводу, что диагноз в Бурятии поставлен неверный.- Мне сказали, что у меня не тот диагноз. На самом деле это оптиконевромиелит. А значит, и препараты назначают другие. Я вернулась в Улан-Удэ, показала выписку в Железнодорожной больнице и начала новое лечение. Но и на этот раз оно не помогло. В какой-то момент я падаю - меня парализует. Мне дают вместо второй уже первую группу инвалидности, - рассказывает Светлана. – Я поняла, что и в Питере с моим диагнозом что-то напутали.Теперь Светлана не может ходить без посторонней помощи, дома у нее есть специальные ходунки и инвалидная коляска. Выживать ей помогают родственники и, конечно, пятилетний малыш, который часто помогает маме «передвигать ножки».По словам Светланы, к рекомендациям или другим заключениям экспертов и врачей, где говорилось о том, что у пациентки, возможно, иной диагноз, ее лечащие врачи не прислушивались. Как и не считали нужным ставить под сомнение поставленный когда-то диагноз. Светлана подала в суд на Республиканскую больницу им. Н. А. Семашко. Но правосудие оказалось на стороне людей в белых халатах.- Когда дело дошло до судебно-медицинской экспертизы, мы с адвокатом подали ходатайство о том, чтобы провести ее в Сыктывкаре. Но судья нам отказал. Вопреки нашему желанию, документы отправили в Томск. Что именно отправлено туда нашими врачами, я по сей день не знаю. В итоге эксперты пришли к мнению, что у меня все-таки рассеянный склероз. Кроме того, во время судов Республиканская больница направляет в московский НИИ мою историю болезни без моего ведома и согласия. Я все-таки обратилась с жалобой в Росздравнадзор, где подтвердили наличие некоторых нарушений. Но, тем не менее, врачам из Бурятии удалось доказать, опять-таки на основе бумаг, то есть за моей спиной и без живого осмотра пациента, что диагноз якобы верен.Однако в суде улан-удэнке не удалось доказать, что есть какие-либо серьезные нарушения либосо стороны медиков, либо при проведении документарной экспертизы, которые бы повлияли на ход дела. Светлана с такими выводами суда несогласна. Так как считает, что если бы диагноз был верен, то и лечение давно бы помогло, а ее состояние не ухудшалось бы.К слову, как только пациентка встала на тропу войны (причем, как мы уже поняли, вовсе не по своей воле), то услышала из уст медиков, причем из разных городов, куда обращалась за помощью, много «интересного».- Мне говорили, что я зря затеяла войну, что после этого вообще рискую остаться без какой-либо медицинской помощи. Просили, чтобы я убрала из иска названия больниц, где мне ставили диагнозы – мол, не надо марать наше имя и создавать нам проблемы, - говорит Светлана. – Было и такое, что одна из врачей в раздражении посоветовала смириться со своей судьбой. Что лучше уже никогда не станет и вскоре от меня уйдет муж, а я останусь одна.К сожалению, часть из этих «пророчеств» уже сбылась. Муж, не выдержав груза внезапно навалившихся проблем, действительно из семьи ушел. Но вот смириться с тем, что ей больше никогда не встать на ноги, Светлана не хочет. Как и не хочет, как она выражается, «играть в русскую рулетку с российскими врачами». Ведь за все это время ей в общей сложности поставлено четыре разных диагноза и назначались самые разные препараты для лечения. И, кто знает, быть может, какие-то из мощных препаратов, наоборот, сработали на ухудшение состояния.Сейчас Светлана отправила документы в Германию, в одну из лучших клиник мира. Заграничные медики подтвердили ее опасения.- Они изучили все документы и сказали, что, по сути, мне диагноз так и не поставлен. По крайней мере так, как его нужно ставить по всем правилам. Например, при постановке диагноза «рассеянный склероз», на котором настаивают бурятские врачи, необходимо участие и консультации нескольких врачей: невролога, эндокринолога, инфекциониста, иммунолога и нейрохирурга. В моем случае этого сделано не было. Словом, нарушений много. Мне сказали, что необходимо сейчас сделать МРТ головы, грудного отдела. Проверить спинной мозг и сделать пункцию, а также провести ряд обследований. После чего будет выставлен единственно верный диагноз и даны рекомендации по лечению, - говорит Светлана. – После этого я смогу вернуться в Улан-Удэ и проходить лечение уже исходя из моего точного диагноза.В данном случае речь не идет о высокотехнологичной медицинской помощи, следовательно, ни о какой квоте нет и речи. Поэтому семья Светланы собирает средства для проведения диагностики в Германии. Нужно собрать 650 тыс. рублей. Светлана обращается за помощью и к читателям нашей газеты.- Пожалуйста, помогите понять, что со мной. Я очень хочу ходить. Жить полноценной жизнью. И после того ада, что я прошла, тоже готова помогать людям, оказавшимся в похожей ситуации. Отправить средства можно по номеру телефона 8914 8327015 или по номеру карты 2202 2004 9029 2354 Светлана Валерьевна К. (Сбербанк).Василиса Шишкина, «Номер один».P. S. Тем временем главный врач Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко Игорь Шпак уверен, что диагноз «рассеянный склероз» единственно верный, все дело в сложности самой болезни.- Когда возникли спорные вопросы у пациентки о том, что диагноз выставлен не совсем верный и качественный, то была проведена документарная консультация с нашими ведущими специалистами, и они подтвердили, что диагноз правильный. Просто болезнь настолько сложная, что обладает такой степенью течения, - считает Игорь Шпак. - Нас смущают слова, сказанные в эфире телевидения (на АТВ вышло интервью Светланы. – Прим. авт.) о том, что «врачей надо перепроверять». Это неконструктивный диалог. Если мы будем противодействовать друг другу, то никогда положительного результата не добьемся, - уверен врач.Фото: "Номер один", скриншот видео АТВ