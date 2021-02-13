Мы здесь государство

Россияне за рост роли государства в жизни общества, но термин «великодержавность» понимают по-разному



Социальная поддержка населения, защита традиционных ценностей, укрепление государственного влияния на жизнь общества, великодержавность. Таков сегодня главный общественный запрос к власти, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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С утверждением, что главная обязанность государства — всегда заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку, согласились 96% опрошенных (различия между приверженцами разных партий незначительны).



Несколько меньше согласия вызвало утверждение, что политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей (83%). Выше среднего поддержка этого тезиса среди электората «Единой России» (94%) и «Справедливой России» (93%).



Еще меньше респондентов солидаризировались с тезисом, что «благополучие человека в большей мере зависит от него самого, чем от устройства общества и государственной политики» (64%, среди сторонников «Единой России» больше всего — 78%, среди сторонников КПРФ меньше всего — 52%).



Роль государства в жизни общества должна вырасти, полагают 65% опрошенных, и только 26% высказываются за минимизацию госвмешательства. Среди сторонников ЕР это соотношение 77:16 в пользу «большого государства», среди сторонников непарламентских партий — 49:46. В вопросе о соотношении интересов личности и государства/общества 47% опрошенных согласились с мнением, что следует ограничивать свои желания ради государства и общества, тогда как 38% ставят личные интересы безусловно выше общественных.



Топ-5 приоритетов в развитии России, на взгляд респондентов ВЦИОМ, выглядит так: власть должна уделить внимание качеству и доступности медицины (38%), повышению доступности образования (25%), открытию новых производств (23%), решению жилищной проблемы (19%) и повышению социальных гарантий различным группам населения (15%). Проблемы обороноспособности (12%) и другие в первую пятерку приоритетов не вошли.



Вопрос о великодержавности расколол россиян в соотношении 51:41. Каждый второй согласился с утверждением, что «Россия должна быть великой державой, с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире», 41% — с альтернативным мнением («первоочередным приоритетом страны должна быть забота о благосостоянии собственных граждан»). Среди сторонников «Единой России» аналогичное соотношение составило 66:25 в пользу великодержавия, среди сторонников непарламентских партий — 33:63 в пользу благосостояния.



Фото: pixabay.com Социальная поддержка населения, защита традиционных ценностей, укрепление государственного влияния на жизнь общества, великодержавность. Таков сегодня главный общественный запрос к власти, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования взглядов россиян на цели и задачи государства в текущей ситуации.С утверждением, что главная обязанность государства — всегда заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку, согласились 96% опрошенных (различия между приверженцами разных партий незначительны).Несколько меньше согласия вызвало утверждение, что политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей (83%). Выше среднего поддержка этого тезиса среди электората «Единой России» (94%) и «Справедливой России» (93%).Еще меньше респондентов солидаризировались с тезисом, что «благополучие человека в большей мере зависит от него самого, чем от устройства общества и государственной политики» (64%, среди сторонников «Единой России» больше всего — 78%, среди сторонников КПРФ меньше всего — 52%).Роль государства в жизни общества должна вырасти, полагают 65% опрошенных, и только 26% высказываются за минимизацию госвмешательства. Среди сторонников ЕР это соотношение 77:16 в пользу «большого государства», среди сторонников непарламентских партий — 49:46. В вопросе о соотношении интересов личности и государства/общества 47% опрошенных согласились с мнением, что следует ограничивать свои желания ради государства и общества, тогда как 38% ставят личные интересы безусловно выше общественных.Топ-5 приоритетов в развитии России, на взгляд респондентов ВЦИОМ, выглядит так: власть должна уделить внимание качеству и доступности медицины (38%), повышению доступности образования (25%), открытию новых производств (23%), решению жилищной проблемы (19%) и повышению социальных гарантий различным группам населения (15%). Проблемы обороноспособности (12%) и другие в первую пятерку приоритетов не вошли.Вопрос о великодержавности расколол россиян в соотношении 51:41. Каждый второй согласился с утверждением, что «Россия должна быть великой державой, с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире», 41% — с альтернативным мнением («первоочередным приоритетом страны должна быть забота о благосостоянии собственных граждан»). Среди сторонников «Единой России» аналогичное соотношение составило 66:25 в пользу великодержавия, среди сторонников непарламентских партий — 33:63 в пользу благосостояния.Фото: pixabay.com