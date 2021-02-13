Самолет «Байкал» раздвоился на глазах

У-УАЗ готов строить два самолета для местных воздушных линий: ТВС-2ДТС и ЛМС-901



Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что основное внимание для развития местной авиации на Дальнем Востоке следует уделить строительству самолетов. В том числе - созданию легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий, который известен под наименованием «Байкал». Об этом вице-премьер заявил во время рабочей поездки в Улан-Удэ.



«Самолет строится в течение нескольких лет с учетом подготовки проектной документации, сертификации, подъема на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путем. Важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчиков, которыми являются, прежде всего, авиационные компании, министерство транспорта, и производителя. Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании «Аврора». Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям. Необходимо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, будет обладать соответствующим запасом прочности, сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками. Дальний Восток – огромная территория, 40% территории России, по протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем. Без самолетов развивать Дальний Восток не получится», – отметил Юрий Трутнев, открывая совещание на Улан-Удэнском авиазаводе.



Технологическое развитие Дальнего Востока определено президентом Российской Федерации в качестве приоритетного направления работы Правительства РФ и предусматривает, в том числе, создание в регионе промышленных кластеров в сфере авиастроения. На Дальнем Востоке расположено около 400 малых населенных пунктов, лишенных авиационного сообщения. Люди не могут беспрепятственно добраться до других регионов Дальнего Востока. Оптимальным способом решения проблемы является создание доступного легкого многоцелевого самолета, способного выполнять полеты в условиях недостаточной инфраструктуры – минимально подготовленных и оборудованных посадочных площадок.



Министерство промышленности и торговли РФ ведет работу по созданию и подготовке запуска в серийное производство девятиместного легкого многоцелевого самолета «Байкал» в рамках требований к нормальной категории легких воздушных судов по действующим нормам летной годности. В рамках реализации проекта выполнена разработка технического предложения и эскизно-технического проекта, разработана рабочая конструкторская документация. В ходе сертификационных работ Росавиацией установлено, что конструкция самолета позволяет реализовать требования норм летной годности. До конца марта будет изготовлен первый опытный образец для проведения статических испытаний. Презентация опытного образца самолета планируется на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.



При этом Юрием Трутневым отмечена необходимость создания не менее двух типов серийных многоцелевых самолетов одновременно. С учетом проработки возможности создания более тяжелого серийного самолета на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. Улан-Удэнский авиационный завод в зависимости от экономической целесообразности готов участвовать в производственной кооперации по двум типам самолетов, в том числе, в качестве изготовителя агрегатов планера, разрабатываемого по заданию Минпромторга России самолета ЛМС «Байкал».



«Есть различие между тем, какого самолета ждут авиакомпании с видением Улан-Удэнского авиационного завода и с позицией отдельных уполномоченных органов. Самолет строится в течение нескольких лет с учётом подготовки его проектной документации, сертификации, подъёма аппарата на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путём. Важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчика, которыми являются прежде всего авиационные компании, министерство транспорта, и производителя. Мы сейчас создаем единую дальневосточную авиакомпанию на базе компании «Аврора». Одним из крупных заказчиков может стать эта авиакомпания. Надо соответствовать её ожиданиям. Тогда надо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, которые будут обладать соответствующим запасом прочности, который сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками. Дальний Восток – огромная территория, 40% территории России, по протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем. У нас без самолетов развивать Дальний Восток не получится», - заявил полпред президента во время визита на завод.



При этом на Улан-Удэнском авиазаводе готовы производить два самолета. Дело в том, что министерство промышленности России разрабатывает легкомоторный самолет ЛМС-901. И У-УАЗ готов выступать как поставщиком деталей, так и производить отдельные агрегаты.



Первоначальная версия самолета «Байкал» - это более тяжелый серийный самолет на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. «Эти самолеты имеют немножко разные ниши, имеют разные условия использования. И мы предлагаем в данном случае идти параллельно, чтобы заказчик потом в нормальных конкурентных условиях выбирал тот самолет, который ему необходим», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Юрий Трутнев подчеркнул необходимость создания обоих типов многоцелевых самолётов одновременно. И по итогам совещания дал ряд поручений. Росавиации поручено обеспечить сертификацию изменений, модификаций и модернизаций самолётов Ан-2 и ТВС-2МС при установке на них современного авиационного оборудования и систем. АО «Авиакомпания «Аврора», авиакомпаниям ДФО рекомендовано проработать возможность закупки однодвигательных легких многоцелевых самолётов с внесением соответствующих корректировок в план потребности в воздушных судах отечественного производства, сообщает сайт







Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.



Фото: пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что основное внимание для развития местной авиации на Дальнем Востоке следует уделить строительству самолетов. В том числе - созданию легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий, который известен под наименованием «Байкал». Об этом вице-премьер заявил во время рабочей поездки в Улан-Удэ.«Самолет строится в течение нескольких лет с учетом подготовки проектной документации, сертификации, подъема на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путем. Важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчиков, которыми являются, прежде всего, авиационные компании, министерство транспорта, и производителя. Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании «Аврора». Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям. Необходимо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, будет обладать соответствующим запасом прочности, сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками. Дальний Восток – огромная территория, 40% территории России, по протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем. Без самолетов развивать Дальний Восток не получится», – отметил Юрий Трутнев, открывая совещание на Улан-Удэнском авиазаводе.Технологическое развитие Дальнего Востока определено президентом Российской Федерации в качестве приоритетного направления работы Правительства РФ и предусматривает, в том числе, создание в регионе промышленных кластеров в сфере авиастроения. На Дальнем Востоке расположено около 400 малых населенных пунктов, лишенных авиационного сообщения. Люди не могут беспрепятственно добраться до других регионов Дальнего Востока. Оптимальным способом решения проблемы является создание доступного легкого многоцелевого самолета, способного выполнять полеты в условиях недостаточной инфраструктуры – минимально подготовленных и оборудованных посадочных площадок.Министерство промышленности и торговли РФ ведет работу по созданию и подготовке запуска в серийное производство девятиместного легкого многоцелевого самолета «Байкал» в рамках требований к нормальной категории легких воздушных судов по действующим нормам летной годности. В рамках реализации проекта выполнена разработка технического предложения и эскизно-технического проекта, разработана рабочая конструкторская документация. В ходе сертификационных работ Росавиацией установлено, что конструкция самолета позволяет реализовать требования норм летной годности. До конца марта будет изготовлен первый опытный образец для проведения статических испытаний. Презентация опытного образца самолета планируется на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.При этом Юрием Трутневым отмечена необходимость создания не менее двух типов серийных многоцелевых самолетов одновременно. С учетом проработки возможности создания более тяжелого серийного самолета на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. Улан-Удэнский авиационный завод в зависимости от экономической целесообразности готов участвовать в производственной кооперации по двум типам самолетов, в том числе, в качестве изготовителя агрегатов планера, разрабатываемого по заданию Минпромторга России самолета ЛМС «Байкал».«Есть различие между тем, какого самолета ждут авиакомпании с видением Улан-Удэнского авиационного завода и с позицией отдельных уполномоченных органов. Самолет строится в течение нескольких лет с учётом подготовки его проектной документации, сертификации, подъёма аппарата на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путём. Важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчика, которыми являются прежде всего авиационные компании, министерство транспорта, и производителя. Мы сейчас создаем единую дальневосточную авиакомпанию на базе компании «Аврора». Одним из крупных заказчиков может стать эта авиакомпания. Надо соответствовать её ожиданиям. Тогда надо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, которые будут обладать соответствующим запасом прочности, который сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками. Дальний Восток – огромная территория, 40% территории России, по протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем. У нас без самолетов развивать Дальний Восток не получится», - заявил полпред президента во время визита на завод.При этом на Улан-Удэнском авиазаводе готовы производить два самолета. Дело в том, что министерство промышленности России разрабатывает легкомоторный самолет ЛМС-901. И У-УАЗ готов выступать как поставщиком деталей, так и производить отдельные агрегаты.Первоначальная версия самолета «Байкал» - это более тяжелый серийный самолет на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. «Эти самолеты имеют немножко разные ниши, имеют разные условия использования. И мы предлагаем в данном случае идти параллельно, чтобы заказчик потом в нормальных конкурентных условиях выбирал тот самолет, который ему необходим», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Юрий Трутнев подчеркнул необходимость создания обоих типов многоцелевых самолётов одновременно. И по итогам совещания дал ряд поручений. Росавиации поручено обеспечить сертификацию изменений, модификаций и модернизаций самолётов Ан-2 и ТВС-2МС при установке на них современного авиационного оборудования и систем. АО «Авиакомпания «Аврора», авиакомпаниям ДФО рекомендовано проработать возможность закупки однодвигательных легких многоцелевых самолётов с внесением соответствующих корректировок в план потребности в воздушных судах отечественного производства, сообщает сайт tvoidv.ru Как сообщал «Номер один» , ранее Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры».Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.Фото: пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО