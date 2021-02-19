В Бурятии хотят создать федеральный центр подготовки сборных команд России

Минспорта РФ и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве



Министр спорта России Олег Матыцин и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. «Оно позволит нам более тесно работать и добиваться, на мой взгляд, больших результатов совместными усилиями», - пояснил глава Бурятии.



Как пояснил Алексей Цыденов, документ касается «взаимодействия в целом, развития спорта высших достижений и массового спорта, реализации проекта «Спорт – норма жизни».



«Соглашение предусматривает, что мы согласовываем с министерством спорта назначение министра, специалистов по антидопинговым программам. То есть, федеральное министерство выстраивает вертикаль работы по развитию физической культуры», - отметил глава Бурятии.



Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что ведомство рассматривает возможность создания в Бурятии федерального центра подготовки сборных команд России.



«Министерство спорта планирует в ближайшее время внимательно совместно с республикой подойти к разработке этого проекта совместно с федерациями. Учитывая то, что многие крупные международные спортивные соревнования проводятся в азиатском регионе, регион всегда был очень привлекательным. Здесь уже осуществляли и продолжают осуществлять подготовку многие сборные команды», - сказал министр.



Предположительное место расположения объекта - село Горячинск Прибайкальского района. «Это полноценный комплекс, куда войдет и манеж, и специализированные спортивные залы, и корпуса для проживания, и для медицинской реабилитации. Капитальные вложения исчисляются в миллиардах рублей. Это очень большой и значимый объект, который будет работать не только на подготовку сборных страны, но и для нужд региона: для наших спортсменов и для наших жителей. Если решение такое в итоге будет принято, объект будет работать в круглогодичном режиме», - добавил глава Бурятии.



Также министр спорта России встретился с руководителями федераций Бурятии по базовым видам спорта: боксу, вольной борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, подготовки кадров, условия работы тренеров, взаимодействия региональных и всероссийских федераций и другие.



«Важно в регулярном режиме общаться с руководителями спорта в регионах, чтобы понимать проблемы и правильно выстраивать долгосрочную политику. Мы не отделяем профессиональный спорт от массового. Деятельность региональных федеральных федераций как раз в основном посвящена тому, чтобы интегрировать массовый спорт и создавать условия для профессиональных спортсменов. Только через регионы мы можем создавать условия для привлечения спортсменов в сборные команды. И, самое главное, обеспечивать рост интереса у людей региона к занятию различными видами спорта. Основная задача стратегии министерства - чтобы спорт был массовым, чтобы систематически занимающихся спортом людей становилось больше. Я вижу, что в республике действительно спорт нормой жизни становится, и мы будем делать все необходимое, чтобы эта норма оставалась на высоком уровне», - заявил Олег Матыцин.



Фото: egov-buryatia.ru







