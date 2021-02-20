В Бурятии снятие запрета на лов омуля прогнозируют через 7-10 лет

Для снижения браконьерского вылова предлагается ввести тотальный запрет на продажу байкальского эндемика



Несмотря на положительную динамику популяции байкальского омуля, специалисты не торопятся с выводами и ожидают результатов введения запрета на лов эндемика лет через 7-10. Таков один тезисов обсуждения перспектив развития рыбного хозяйства Бурятии.Обмен мнениями состоялся на расширенном рабочем совещании в Народном Хурале, сообщили в его пресс-службе.



Как подчеркнул председатель аграрного комитета Дмитрий Швецов перед началом заседания, депутатам хотелось бы услышать не только саму проблематику, но и конкретные предложения.



«Наиболее животрепещущие вопросы – это сохранение воспроизводства омуля. С 2017 года у нас введен запрет на промышленный вылов омуля. Это серьезно отражается на населении прибрежных территорий. Мы должны получить ответ – когда же эта проблема будет снята, и люди войдут в нормальный ритм жизни, когда нормализуется жизнь прибрежной территории. Кроме того, это и вопросы охраны, организации, добычи и вопросы, связанные с прерогативой коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на лову омуля», - отметил он.



По словам заместителя начальника Байкальского филиала «Главрыбвода» Занны Вороновой, запрет на добычу вкупе с усилением охраны омуля в местах его преднерестовых скоплений и во время нерестовых миграций, положительно отразился на росте численности заготовленных для рыбоводных целей производителей.



«В нерестовую кампанию 2020 года отлов проводился на реках Култушная и Большая речка Кабанского района. Прошел он в сжатые сроки, весь объем квот был освоен уже к сентябрю, отловлено 72 276 тонн производителей байкальского омуля, собрано более 1 млрд штук икры. Мы отмечаем положительную динамику объемов по закладке на инкубацию оплодотворенной икры и выпучке личинок омуля за последние четыре года», - рассказала она.



Представитель минсельхоза Бурятии Юрий Гиргушкин обозначил общую ситуацию в отрасли, отметив проблемные вопросы: «Истощение запасов водных биоресурсов вынуждает рыбохозяйственный комплекс республики искать пути их восстановления. Одним из путей является товарное выращивание рыб. Однако, у отрасли слабая инвестиционная привлекательность, высок износ основных фондов рыбного хозяйства, существуют большие проблемы с привлечением кадров».



Несмотря на принимаемые меры, не снижается браконьерство. По данным Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, в 2020 году по республике было проведено 1300 рейдов, наложено штрафов на 2 миллиона рублей, предъявлено исков в возмещение причиненного ущерба на сумму 8 миллионов рублей, изъяты сотни единиц техники.



Представитель республиканского МВД привел свои данные: за период проведения операции «Путина-2020» сотрудниками полиции выявлено 158 нарушений, связанных с незаконной добычей и перевозкой нерестовой рыбы.



Депутаты вновь предложили повсеместно запретить реализацию байкальского омуля.



По итогам обсуждения, профильным комитетом будут подготовлены рекомендации по улучшению ситуации в отрасли.



Фото: Росгвардия

