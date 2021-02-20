Всеволод Мухин официально назначен первым вице-премьером правительства Бурятии

От приставок «врио» избавились вице-премьеры Галсан Дареев и Игорь Зураев
Глава Бурятии Алексей Цыденов завершает формирование нового состава правительства. Накануне он подписал указ о назначении на должность первого заместителя председателя правительства Всеволода Мухина.
Коме него, на должность вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Галсан Дареев и также на должность вице-премьера-главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ - Игорь Зураев.
Указы опубликованы на официальном портале органов власти республики.
Народный Хурал Бурятии утвердил все вышеперечисленные кандидатуры 26 января на внеочередной сессии. Напомним, 15 января Алексей Цыденов подписал указ об отставке республиканского правительства. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы. А уже через несколько дней глава республики утвердил новый состав кабмина.
Фото: «Номер один»
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