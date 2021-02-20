Бурятия заняла первое по числу заявок на преобразование заброшенных промзон

Rurban Creative Lab - масштабная программа по созданию креативных кластеров на месте промзон



Из Бурятии на участие в Rurban Creative Lab - самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и не участвующих в хозяйственном обороте площадок - поступило более 230 заявок. Всего из 575 городов и сел 80 российских регионов поступило больше 3,3 тысячи заявок, сообщили в правительстве республики.



Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ. Цель Rurban Creative Lab - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.



Создание креативных пространств предполагает активное участие местного сообщества. От ТОС Бурятии поступили заявки, среди которых к перезагрузке предложены следующие объекты: магазины райпо, сельпо, дорожные кафе, производственные здания леспромхоза и другие.



Программа Rurban Creative Lab рассчитана на два этапа. До 14 марта пройдет онлайн-марафон, во время которого будут отработаны основные составляющие формулы успеха креативной территории: инфраструктура, сообщества, стейкхолдеры, бизнес-процессы. По итогам марафона отберут десять команд-региональных продюсерских центров, которые примут участие в очной части лаборатории и вместе с экспертами запустят в своих регионах креативные кластеры. С 22 марта по 26 сентября мероприятия Rurban Creative Lab пройдут в очной форме. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трех разных типов на трех различных территориях.



«Сектор креативной индустрии не первый год показывает 10–15% рост в мировом масштабе. Появление в регионах креативных пространств активизирует экономическую жизнь прилегающих районов. Городские кластеры с творческой составляющей могут стать яркими точками притяжения для горожан и туристов, пространствами, улучшающими городскую среду», — подчеркнул заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.



Напомним, ранее в «Точке кипения БГУ» стартовал проект по созданию креативных кластеров в Бурятии. На установочной сессии в сетевом формате участвовали ТОСы города и республики, активные горожане, эксперты. На мероприятии были представлены креативные проекты из Улан-Удэ, Иркутска, Северобайкальска, Бабушкина, села Нестерово.



Поручение правительству России, АСИ и региональным властям создать механизмы, с помощью которых можно будет преобразовать промзоны, в декабре 2020 года дал президент России Владимир Путин.



Фото: «Номер один»

