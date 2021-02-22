В Бурятии мама детей, перешедших на семейное обучение, поделилась своим опытом

Дистанционная форма обучения повсеместно внесла свои коррективы в образовательный процесс

Положительные они или отрицательные – каждый родитель оценивает сам по своему ребенку. Для мамы двоих детей Александры Дедюхиной дистанционка стала решающей в пользу отказа от школы и перехода на семейное обучение. Кто такие «семейники» и почему они отказываются от привычной для всех нас школы?



«Поняла – мы справимся!»



Об этой форме получения образования многие просто-напросто не знают. Еще бы. Для многих из нас, выросших за школьной партой, обучение вне образовательного учреждения просто неприемлемо. Между тем факт остается фактом - семейное обучение сейчас становится все более и более популярным. По данным Министерства образования и науки Бурятии, только в нашей республике в 2020 - 2021 учебном году эту форму обучения выбрали 246 детей.



В чем суть такого обучения? Ребенок самостоятельно осваивает основную общеобразовательную программу, при этом ответственность за качество обучения лежит на родителях. Учитель никак не контролирует данный процесс. Этой ответственности, как правило, и боятся родители, когда раздумывают – взять этот груз на себя или оставить на школе? Как правило, многие останавливают свой выбор на привычном школьном обучении. Наверное, они просто не знают мнения «семейников».



Александра, мама 13-летнего Николая и 11-летней Елизаветы, признается, что уже давно подумывала о переходе на семейное обучение, но все не решалась на него. А вдруг дети не смогут учиться самостоятельно вне школы и учителей? Да и сможет ли она сама выстроить обучение детей на должном уровне?



- Дистант в школе снял эти вопросы, - делится Александра. - До этого меня сдерживал страх, что мы не справимся. Вдруг дети не смогут заниматься и мне придется над ними стоять? Думала, как они будут самостоятельно изучать алгебру, неужели должна буду проходить с ними каждую школьную тему? Но одно дело знать об этой форме обучения и совсем другое - прочувствовать ее, проработать на практике. Когда нас во второй раз отправили на дистанционку, я посмотрела, как мои дети занимаются дома, и поняла – мы справимся! Сейчас мои дети самостоятельно изучают алгебру, благо в Интернете множество образовательных ресурсов им в помощь.



Решению выйти из школьных стен поспособствовало несколько немаловажных факторов. Главный – это достаточно слабый уровень подготовки в образовательных учреждениях. В обычной средней школе, где ее дети обучались до шестого класса, не было предусмотрено ничего более-менее серьезного в качестве допобразования, кроме кружков вроде танцевального и туристического. Далее техническое оснащение школы оставляло желать лучшего. Компьютерный класс слабый, интерактивных досок дети в глаза не видели.



- Когда есть с чем сравнить, задумаешься, а этого ли ты хочешь для своих детей? Мы бывали в Москве, в Питере, там столько интересного для детей, масса увлекательных образовательных музеев, выставок. А у нас все сухо, подход ко всем детям в классе один, усредненный. Отличник делает те же задания, что и другие, в итоге ему становится неинтересно учиться, он просто впустую тратит время на уроке, - рассуждает Александра.



Выгоды очевидны



Мама признается, школа съедала много нервов, сил, времени и средств из семейного бюджета. Чего только стоят родительские чаты - от их прочтения у многих современных родителей начинает дергаться глаз и скачет давление. Сейчас Александра забыла про их существование и не переживает, как раньше, когда в чате начиналось обсуждение о том, сколько скинуться на подарок учителю, куда классу поехать на каникулы и на что в очередной раз сдать деньги.



- Я - человек, любящий справедливость, и не приемлю всякого рода поборы. Когда в начале года на родительском собрании соглашаешься на определенную сумму, а затем начинается дополнительный сбор – на ремонт парт и плинтусов, на краску, тряпки и даже наглядный материал, я протестовала. Обязательно требовалось подстраиваться под остальных, например, идти всем классом на фильм, хотя мои дети его уже видели, или сдавать деньги на автобус, когда им гораздо ближе добираться до места из дома. Мелочи, но они отнимали много времени и нервов, - рассказывает мама школьников.



Конечно, все это пустяки, такие же как ранние утренние подъемы и долгая дорога до школы. Ежегодное приобретение двух комплектов школьной и спортивной формы – еще один минус, обходившийся семейному бюджету примерно в 30 тысяч. Теперь все это в прошлом. В этом году родители впервые не покупали школьную форму, эти деньги они вложили в компьютеры, чтобы дети могли заниматься одновременно, усилили в доме Интернет.



- Выгоды от перехода на семейное обучение очевидны, - рассказывает мама. - Что дети теперь высыпаются - это однозначный плюс. Если раньше они ехали до школы как лунатики, то сейчас живут в нормальном режиме, даже если вечером лягут чуть позже обычного. Нервозность со школой ушла в ноль. Мы не привязаны к школьному графику и ездим к бабушке с дедушкой или кататься с горки тогда, когда захотим. Раньше времени на увлечения и кружки детям категорически не хватало, теперь, например, Лиза, увлеченно занимается на графическом планшете, который почти год лежал без дела, потому что ей элементарно было некогда.



Идем на опережение



Организацию учебного процесса мама взяла на себя. Конечно, прежде она обсудила его с детьми, показала все плюсы и минусы, рассказала, как лучше выстроить обучение, и дети с ней согласились. Если они начинают брыкаться или отстают от намеченного графика, на них безотказно действует мамина фраза: «Вы снова хотите в школу?».



- Мы разделили программу учебника на четверти, но не на четыре, а на три, - рассказывает Александра. - Договорились, что нужно идти по ускоренной программе, иначе смысла в нашем семейном обучении нет. Когда начали обучение, поняли, что можем идти еще быстрее. Мы уже закончили программу шестого класса и начали седьмой, хотя их одноклассники перешли во второе полугодие шестого класса. Мои дети уже самостоятельно изучают алгебру. Это не значит, что я сижу над ними и им втюхиваю материал. Я свое время не трачу, мы давно договорились, что они ищут материал в Интернете и меня не дергают. Любят заниматься по учи.ру. Надо отдать должное, там прикольно подается материал, но учебник они тоже прорешивают.



Основные предметы, на которые сейчас делается упор, это математика, русский язык и английский. Такие предметы, как биология, география, история решено пока оставить в сторонке.



- Объем знаний небольшой, его можно освоить за достаточно короткое время, например, ближе к девятому классу, когда нужно будет готовиться к сдаче экзаменов. По этим предметам подготовиться легко, к тому же к моменту экзаменов можно забыть весь материал. Поэтому смысла сейчас изучать эти предметы мы не видим, - поясняет мама.



По русскому языку Николай и Елизавета уже прошли все правила шестого класса и сейчас занимаются их «шлифовкой». Один день в неделю дети пишут диктанты, на это уходит пара часов с перерывами. Диктует мама, плюс дети пишут под диктовку с Интернета. Кроме того, дети пишут в неделю пару сочинений. На их разбор Александра тратит час-полтора своего времени.



- Никаких оценок я не ставлю, только подсчитываю ошибки. Исходя из этого, дети сами понимают, на сколько написали, - поясняет мама.



Что касается английского языка, то Коля и Лиза уже прошли программу шестого класса. Мама дает задания, а потом просит их проверить друг друга. Дети делают задания и уроки с учи.ру и Интернет.ру. Результаты обучения за день по всем предметам ученики записывают в дневники.



К слову, 11-летняя Елизавета однажды уже перешагивала через класс. Со второго она перешла сразу в четвертый. Программу третьего класса сдала быстро и легко. Теперь вместе с братом осваивает программу шестого и седьмого классов.



Дети учатся учиться



- Дети учатся самостоятельно находить знания, чему не учат в школе. Тем ценно это качество, которое пригодится им в жизни. Они знают, что никто на блюдечке ничего не принесет. Такая форма обучения вырабатывает у детей ответственность за свои действия, а это немаловажно, - говорит Александра.



Единственный минус обучения, как говорит мама, это минимальная нагрузка по физкультуре. Детям не хватает физических нагрузок, это очевидно. Но вполне поправимо, нужно только выработать программу тренировок и в путь.



Что касается общения со сверстниками, то дети Александры им не обделены. Они так же, как и их одноклассники, играют со сверстниками, у них есть друзья, что живут по соседству и с которыми они встречаются на кружках. На вопрос, не считает ли мама, что ее дети будут обделены отсутствием в их жизни воспоминаний о чудесных школьных годах, Александра разъясняет: «Дети имеют представление, что такое школа, и им будет что вспомнить, ведь они отучились в ней пять лет. Кроме того, в школу мы еще вернемся, чтобы получить аттестат. И выпускной у нас, как у всех, будет. Если на семейном обучении они приобретут больше знаний, чем получили бы в школе, то, надеюсь, у моих детей останутся только положительные эмоции от того, что они не потратили зря столько времени».



По мнению Александры, любая мама может организовать семейное обучение своих детей. Если ребенок не избалован, если мама не идет на поводу у капризули, то она обязательно справится. И для этого детям вовсе не нужно быть гениями.



- Сейчас на обучение я трачу меньше времени, чем когда дети учились в школе. Пришла к убеждению, что способ получения знаний в школе устарел, изжил себя и не соответствует современным реалиям. Сейчас я в невероятном кайфе - в раю! И до сих пор не могу понять, почему так долго к этому шла, отказывалась от такого счастья. Конечно, наверное, не всем деткам подойдет такая форма обучения. Я нисколько не навязываю свое мнение окружающим, это лишь мой опыт, который мне по душе.



Любовь Ульянова, «Номер один».

Фото из личного архива героев статьи

