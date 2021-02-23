«Секс – это про любовь»

Психолог-сексолог о своей профессии, запретных темах и психосексуальном развитии



В нашей стране тема сексуальных отношений считается чем-то стыдным и неприличным, о чем лучше молчать. Хотя эта сфера человеческой жизни одна из важнейших, ведь биологическая потребность в продолжении рода базовая, такая же как потребность в еде и сне. Немногие понимают, что замалчивать появившиеся интимные проблемы не рекомендуется, они хотели бы поговорить о своих интимных проблемах, но стесняются это делать. Почему не нужно стыдиться данной темы и следует говорить о сексуальных проблемах, расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.



На стыке медицины и психологии



- Оксана Александровна, расскажите, зачем нужно обращаться к сексологу и как он может помочь?



- Для начала нужно прояснить разницу между сексологом и психологом-сексологом. Сексолог – это врач. У нас в Улан-Удэ работает замечательный врач сексолог Долсона Чимитовна Баранзаева. Например, если родители сталкиваются с проблемами полового характера у ребенка, то, конечно, нужно обращаться к врачу. Я – психолог-сексолог, моя основная специализация – семейная психология, но могу консультировать людей и в интимной части этого вопроса.



Но сегодня можно столкнуться с тем, что люди, не имеющие специализированного образования, называют себя сексологами. Например, так часто именуют себя в соцсетях тренеры популярных сейчас курсов по вумфиту, вумбилдингу, гимнастике для интимных мышц. Это как на двери в торговом центре повесить вывеску «хирург» с надеждой на то, что кто-то придет на операцию. По сути, людей вводят в заблуждение, и это печально.



Нужно понимать, что сексуальность человека — это совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения (Г. Б. Дерягин) .



И смотреть на решение вопросов, связанных с сексуальностью, нужно с точки зрения мультидисциплинарности сексологии как науки.



Часто сексологическая проблема включает в себя две составляющие: соматическую часть (это про тело) и психологическую. На всех своих консультациях я сразу спрашиваю у клиентов, как давно они были у гинеколога, эндокринолога, уролога. Например, мужчина пришел к психологу-сексологу с проблемой слабой эрекции. Позже оказывается, что он принимает препараты для снижения артериального давления, нередко вызывающие такой побочный эффект. Поэтому здесь без врачей никуда.



Или приходит на консультацию женщина и спрашивает: либидо упало, нет желания, что делать. Смотрит на подруг, которые живут интимной жизнью, и думает, что с ней не так. В конечном итоге может оказаться, что идет гормональный сбой. Женские гормоны просели, это может быть предклимактерический период, сбой менструального цикла, возможно, на фоне стресса. Там, где речь идет о стрессе, я могу помочь, а где есть потребность в медикаментозной терапии, это, конечно, к врачам, например, к гинекологу-эндокринологу.



То же самое касается, например, болезненного полового акта или вагинизма (серьезное невротическое расстройство), эти проблемы разрешается в первую очередь через гинеколога. Если врач исключает патологии и не находит отклонений от нормы в организме женщины, то в работу включаются врачи сексологи и психологи-сексологи.



Порно – это фантастика



- С чем чаще всего обращаются за помощью к психологу-сексологу?



- Два лидирующих вопроса по запросам – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН) и сексуальная рутина. Все мы тревожимся, уровень стресса сейчас зашкаливает. Что такое тревога для женщины, понятно - элементарно женщина ложится в постель и переживает, что что-то не так. Она настолько напряжена, что и речи нет о расслаблении, удовлетворении и удовольствии. Второй запрос – это сексуальная рутина. Когда у супружеской пары за плечами 15 - 20 лет совместной жизни, они уже наскучили друг другу тогда и обращаются к специалистам.



- Как люди находят вас? Наверняка они при этом стесняются.



- Да, поначалу стесняются. Мы с психологом Тиной Скворцовой на базе психологического центра «Студия хороших решений» реализуем проект под названием «Психологическая баня». Название немного комедийное, позитивное, специально для того, чтобы снять момент напряжения при обращении к психологу. На «Психологической бане» мы поднимаем вопросы взаимоотношений мужчин и женщин. Как правило, косвенно затрагиваем тему интимной жизни. Когда я говорю об этом открыто, свободно, легко, без стыда, люди начинают раскрываться, появляется момент доверия.



Они понимают, что здесь нет ничего такого, от чего можно краснеть. Биологическая потребность в размножении - базовая у человека, как потребность в еде или сне. Если с людьми деликатно об этом говорить, они адекватно реагируют и слушают с большим интересом. Кто-то приходит на мои индивидуальные тренинги, кто-то записывается на индивидуальные консультации.



Как правило, практически вся моя консультативная работа, прежде чем мы доберемся до сути проблемы, заключается в том, что я устраняю пробелы в знаниях полового воспитания.



- Неужели эти пробелы настолько большие?



- Они катастрофически огромны. Сейчас найти ценную информацию в Интернете о половом воспитании практически невозможно. Нужно будет перелопатить кучу мусора и неадекватных вещей. Извините, если набрать в поисковике слово секс, то выходит, как правило, немыслимое количество порносайтов. Где найти что-то нужное, полезное, важное по этой теме - непонятно. Когда я пошла учиться, сама с этим столкнулась. Поступила на кафедру Российского научного сексологического общества (РНСО) г. Москвы, прошла курсы повышения квалификации психологического консультирования в сексологии, для того чтобы понять, какую литературу читать, где ее взять и кому верить. Я погружалась в это профессионально. А что говорить об обычных людях?



Зачастую они образовываются путем просмотра порно. Мало кто задумывается о том, что порно относится к разделу фантастических фильмов, в жизни так не бывает. Распространенный запрос женщины, когда современный мужчина начинает требовать от партнерши сквирта (струйный женский оргазм), согласно современным трендам и порнотенденциям. Представьте, жила себе женщина прекрасно, с оргазмами у нее все хорошо было, какой сквирт? И таких запросов очень много, потому что люди не знают, где взять адекватную информацию.



Важные этапы



Если бы было полноценное половое воспитание, люди бы понимали, что сексуальность – это то, с чем мы рождаемся, что развивается у нас на протяжении жизни. Мало кто знаком с возрастной психологией, о ряде этапов психосексуального развития знают еще меньше. Например, с трех до четырех лет у ребенка идет половая аутоидентификация, он отвечает на вопрос «кто я?» и определяется, мальчик он или девочка. Вопрос половой идентичности – это фундаментальный вопрос становления личности.



В подростковом возрасте у нас развивается сексуальное либидо, оно проходит в три этапа. Сначала формируется платоническое либидо, затем эротическое, после чего идет сексуальное. Кто об этом знает? Таких людей мало, а родителей много. Во что это вытекает? Ко мне обратилась женщина с запросом, что ей не хватает сексуальной прелюдии (предварительных ласк). То есть половой акт начинается сразу, она не успевает возбудиться, соответственно, удовольствия мало. Женщина начала избегать сексуального контакта. В консультативном процессе выяснилось, что наличие существующей проблемы уходит корнями в ее психосексуальное развитие.



В романтическом возрасте у нее не было ухаживаний. Она в принципе не знает, что это такое. Прожила много лет в браке, выполнила свою репродуктивную функцию и, наконец, обратила внимание на себя – а где мое удовольствие? Окончила школу, поступила в институт, на первом-втором курсе встретила молодого человека, месяц-другой они общались, потом сразу поженились, родили ребенка. Платонический, романтический период она проскочила сначала в пубертатном периоде, а потом и на этапе сексуальной зрелости. Эти этапы обязательно должны быть пройдены человеком на сознательном уровне.



- Кто должен давать эти знания?



- Согласно законодательству, говорить с детьми о сексе, половом воспитании имеют право только родители, больше никто. С 2012 года в России действуют поправки к Закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», они запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет. Данный закон значительно затрудняет проведение уроков полового воспитания, например, в школах. Лично я, согласно существующему законодательству, занимаюсь половым просвещением взрослых людей, как правило, осознающих степень ответственности за половое воспитание своих детей.



Что отвечать ребенку?



Первый вопрос, какой чаще всего задают родители, когда и как говорить с детьми о сексе. Я всегда советую начинать разговор с того, что секс – это, в первую очередь, про любовь. Говорить с детьми о сексе нужно с позиций того, что встретились мужчина и женщина и полюбили друг друга. В конечном итоге между ними возникло желание телесной близости. Меня поражает, когда речь идет о сексе и упускается слово любовь. Если ее исключить, то выйдет пошло и грубо, получается то, от чего хочется оберегать детей.



Просвещенность родителей в вопросах полового воспитания это залог полноценного психосексуального развития ребенка. Например, мама точно будет знать, как именно нужно реагировать, когда заметит следы непроизвольной эякуляции на постельном белье сына-подростка, а папа не будет молчать, а объяснит сыну, что с ним происходит.



- Когда можно говорить с ребенком о сексе?



- Здесь нужно отталкиваться от того, когда ребенок начинает об этом спрашивать. Нужно быть готовым к этому вопросу. Следует знать, что именно отвечать ребенку, а не нести бред по поводу пестиков и тычинок. Как правило, он задает вопрос взрослому тогда, когда знает ответ на него. А спрашивает, чтобы убедиться в своих знаниях, и, кроме того, проверяет родителей - соврут они или нет. Если родители врут, их авторитет падает. А потом, когда ребенок входит в подростковый возраст, взрослые удивляются, почему он им не верит и у них не получается выстроить с ним откровенный и доверительный диалог.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

В нашей стране тема сексуальных отношений считается чем-то стыдным и неприличным, о чем лучше молчать. Хотя эта сфера человеческой жизни одна из важнейших, ведь биологическая потребность в продолжении рода базовая, такая же как потребность в еде и сне. Немногие понимают, что замалчивать появившиеся интимные проблемы не рекомендуется, они хотели бы поговорить о своих интимных проблемах, но стесняются это делать. Почему не нужно стыдиться данной темы и следует говорить о сексуальных проблемах, расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.- Для начала нужно прояснить разницу между сексологом и психологом-сексологом. Сексолог – это врач. У нас в Улан-Удэ работает замечательный врач сексолог Долсона Чимитовна Баранзаева. Например, если родители сталкиваются с проблемами полового характера у ребенка, то, конечно, нужно обращаться к врачу. Я – психолог-сексолог, моя основная специализация – семейная психология, но могу консультировать людей и в интимной части этого вопроса.Но сегодня можно столкнуться с тем, что люди, не имеющие специализированного образования, называют себя сексологами. Например, так часто именуют себя в соцсетях тренеры популярных сейчас курсов по вумфиту, вумбилдингу, гимнастике для интимных мышц. Это как на двери в торговом центре повесить вывеску «хирург» с надеждой на то, что кто-то придет на операцию. По сути, людей вводят в заблуждение, и это печально.Нужно понимать, что сексуальность человека — это совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения (Г. Б. Дерягин) .И смотреть на решение вопросов, связанных с сексуальностью, нужно с точки зрения мультидисциплинарности сексологии как науки.Часто сексологическая проблема включает в себя две составляющие: соматическую часть (это про тело) и психологическую. На всех своих консультациях я сразу спрашиваю у клиентов, как давно они были у гинеколога, эндокринолога, уролога. Например, мужчина пришел к психологу-сексологу с проблемой слабой эрекции. Позже оказывается, что он принимает препараты для снижения артериального давления, нередко вызывающие такой побочный эффект. Поэтому здесь без врачей никуда.Или приходит на консультацию женщина и спрашивает: либидо упало, нет желания, что делать. Смотрит на подруг, которые живут интимной жизнью, и думает, что с ней не так. В конечном итоге может оказаться, что идет гормональный сбой. Женские гормоны просели, это может быть предклимактерический период, сбой менструального цикла, возможно, на фоне стресса. Там, где речь идет о стрессе, я могу помочь, а где есть потребность в медикаментозной терапии, это, конечно, к врачам, например, к гинекологу-эндокринологу.То же самое касается, например, болезненного полового акта или вагинизма (серьезное невротическое расстройство), эти проблемы разрешается в первую очередь через гинеколога. Если врач исключает патологии и не находит отклонений от нормы в организме женщины, то в работу включаются врачи сексологи и психологи-сексологи.- Два лидирующих вопроса по запросам – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН) и сексуальная рутина. Все мы тревожимся, уровень стресса сейчас зашкаливает. Что такое тревога для женщины, понятно - элементарно женщина ложится в постель и переживает, что что-то не так. Она настолько напряжена, что и речи нет о расслаблении, удовлетворении и удовольствии. Второй запрос – это сексуальная рутина. Когда у супружеской пары за плечами 15 - 20 лет совместной жизни, они уже наскучили друг другу тогда и обращаются к специалистам.- Да, поначалу стесняются. Мы с психологом Тиной Скворцовой на базе психологического центра «Студия хороших решений» реализуем проект под названием «Психологическая баня». Название немного комедийное, позитивное, специально для того, чтобы снять момент напряжения при обращении к психологу. На «Психологической бане» мы поднимаем вопросы взаимоотношений мужчин и женщин. Как правило, косвенно затрагиваем тему интимной жизни. Когда я говорю об этом открыто, свободно, легко, без стыда, люди начинают раскрываться, появляется момент доверия.Они понимают, что здесь нет ничего такого, от чего можно краснеть. Биологическая потребность в размножении - базовая у человека, как потребность в еде или сне. Если с людьми деликатно об этом говорить, они адекватно реагируют и слушают с большим интересом. Кто-то приходит на мои индивидуальные тренинги, кто-то записывается на индивидуальные консультации.Как правило, практически вся моя консультативная работа, прежде чем мы доберемся до сути проблемы, заключается в том, что я устраняю пробелы в знаниях полового воспитания.- Они катастрофически огромны. Сейчас найти ценную информацию в Интернете о половом воспитании практически невозможно. Нужно будет перелопатить кучу мусора и неадекватных вещей. Извините, если набрать в поисковике слово секс, то выходит, как правило, немыслимое количество порносайтов. Где найти что-то нужное, полезное, важное по этой теме - непонятно. Когда я пошла учиться, сама с этим столкнулась. Поступила на кафедру Российского научного сексологического общества (РНСО) г. Москвы, прошла курсы повышения квалификации психологического консультирования в сексологии, для того чтобы понять, какую литературу читать, где ее взять и кому верить. Я погружалась в это профессионально. А что говорить об обычных людях?Зачастую они образовываются путем просмотра порно. Мало кто задумывается о том, что порно относится к разделу фантастических фильмов, в жизни так не бывает. Распространенный запрос женщины, когда современный мужчина начинает требовать от партнерши сквирта (струйный женский оргазм), согласно современным трендам и порнотенденциям. Представьте, жила себе женщина прекрасно, с оргазмами у нее все хорошо было, какой сквирт? И таких запросов очень много, потому что люди не знают, где взять адекватную информацию.Если бы было полноценное половое воспитание, люди бы понимали, что сексуальность – это то, с чем мы рождаемся, что развивается у нас на протяжении жизни. Мало кто знаком с возрастной психологией, о ряде этапов психосексуального развития знают еще меньше. Например, с трех до четырех лет у ребенка идет половая аутоидентификация, он отвечает на вопрос «кто я?» и определяется, мальчик он или девочка. Вопрос половой идентичности – это фундаментальный вопрос становления личности.В подростковом возрасте у нас развивается сексуальное либидо, оно проходит в три этапа. Сначала формируется платоническое либидо, затем эротическое, после чего идет сексуальное. Кто об этом знает? Таких людей мало, а родителей много. Во что это вытекает? Ко мне обратилась женщина с запросом, что ей не хватает сексуальной прелюдии (предварительных ласк). То есть половой акт начинается сразу, она не успевает возбудиться, соответственно, удовольствия мало. Женщина начала избегать сексуального контакта. В консультативном процессе выяснилось, что наличие существующей проблемы уходит корнями в ее психосексуальное развитие.В романтическом возрасте у нее не было ухаживаний. Она в принципе не знает, что это такое. Прожила много лет в браке, выполнила свою репродуктивную функцию и, наконец, обратила внимание на себя – а где мое удовольствие? Окончила школу, поступила в институт, на первом-втором курсе встретила молодого человека, месяц-другой они общались, потом сразу поженились, родили ребенка. Платонический, романтический период она проскочила сначала в пубертатном периоде, а потом и на этапе сексуальной зрелости. Эти этапы обязательно должны быть пройдены человеком на сознательном уровне.- Согласно законодательству, говорить с детьми о сексе, половом воспитании имеют право только родители, больше никто. С 2012 года в России действуют поправки к Закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», они запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет. Данный закон значительно затрудняет проведение уроков полового воспитания, например, в школах. Лично я, согласно существующему законодательству, занимаюсь половым просвещением взрослых людей, как правило, осознающих степень ответственности за половое воспитание своих детей.Первый вопрос, какой чаще всего задают родители, когда и как говорить с детьми о сексе. Я всегда советую начинать разговор с того, что секс – это, в первую очередь, про любовь. Говорить с детьми о сексе нужно с позиций того, что встретились мужчина и женщина и полюбили друг друга. В конечном итоге между ними возникло желание телесной близости. Меня поражает, когда речь идет о сексе и упускается слово любовь. Если ее исключить, то выйдет пошло и грубо, получается то, от чего хочется оберегать детей.Просвещенность родителей в вопросах полового воспитания это залог полноценного психосексуального развития ребенка. Например, мама точно будет знать, как именно нужно реагировать, когда заметит следы непроизвольной эякуляции на постельном белье сына-подростка, а папа не будет молчать, а объяснит сыну, что с ним происходит.- Здесь нужно отталкиваться от того, когда ребенок начинает об этом спрашивать. Нужно быть готовым к этому вопросу. Следует знать, что именно отвечать ребенку, а не нести бред по поводу пестиков и тычинок. Как правило, он задает вопрос взрослому тогда, когда знает ответ на него. А спрашивает, чтобы убедиться в своих знаниях, и, кроме того, проверяет родителей - соврут они или нет. Если родители врут, их авторитет падает. А потом, когда ребенок входит в подростковый возраст, взрослые удивляются, почему он им не верит и у них не получается выстроить с ним откровенный и доверительный диалог.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com