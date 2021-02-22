Новые санитарные правила, выплаты на детей и выбор для пациента

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



В рубрике "Справбюро" новые вопросы.



Новые санитарные правила



«У нас не работает мусоропровод, в подьезде всегда присутствует запах гнили. Какие нормы СанПин существуют для того, чтобы заставить управляющую компанию их соблюдать?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— С 1 марта 2021 года вступают в силу новые СанПиН 2.1.3684–21, в которых содержатся в том числе санитарно-­эпидемиологические требования к содержанию городских территорий, питьевому водоснабжению, воздуху и жилым помещениям. С этого же момента будут отменены СанПиН 2.1.2.2645–10 и ряд других документов. Новые санитарные правила, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, будут действовать до 1 марта 2027 года. В них вошли в том числе требования к содержанию площадок для накопления ТКО, к качеству питьевой воды, содержанию зданий и помещений. В разделе VIII приведены правила и нормы устройства, оборудования и содержания зданий/помещений, в том числе многоквартирных домов. Например, земельные участки МКД должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами, иметь электрическое освещение (п. 124). Если в доме есть мусоропровод, то УО/ТСЖ проводят его очистку, промывку и дезинфекцию не реже чем 1 раз в месяц (п. 132).



«Поликлиника № 3 вплотную соседствует с автомойкой, а возле нашего подъезда постоянно разгружают машины в магазин «Николаевский». Что­-то мне подсказывает, что все это неправильно».

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— По новому СанПиН 2.1.3684–21 запрещено размещать над гаражами/паркингами МКД помещения для работы с детьми и медицинские организации (п. 134). Мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза на придомовой территории нельзя (п. 135). Разгрузка товаров и материалов в магазины/офисы, расположенные в много­квартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды (п. 139). Исполнение требований законодательства к санитарно­эпидемиологическому благополучию жителей многоквартирных домов входит в перечень обязанностей управляющей организации. Поэтому управляющим домами следует ознакомиться с новыми нормами, чтобы не получить предписание надзорного органа об устранении нарушений СанПиН 2.1.3684–21.





Выплаты на детей



«Скажите, до какого года действует новая выплата на третьего ребенка или последующих детей и в каком размере?»

Без подписи.



Отвечает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:



— В связи с включением Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, а также в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», с 1 января 2019 года введена новая выплата на третьего ребенка или последующих детей. Финансирование осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета (94%), а также средств бюджета Республики Бурятия (6%).



Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Республике Бурятия.



Размер ежемесячной выплаты на очередной год зависит от размера прожиточного минимума, установленного на детей, за II квартал предыдущего года.



— В 2020 году размер выплаты составлял 12 065 рублей (прожиточный минимум на детей за II квартал 2019 года).



— В 2021 году размер выплаты составил уже 12 968 рублей (прожиточный минимум на детей за II квартал 2020 года).



В феврале текущего года вместе с выплатой за февраль 2021 года получателям будет произведена доплата за январь.



Пациент имеет право на выбор



«Что делать, если я не хочу оперироваться в Улан­-Удэ, а хочу поехать в Москву или другую клинику в другом регионе?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если нужно планово лечь в больницу в другом городе или же пройти высокоточное обследование, которое не проводят в клиниках по месту проживания, необходимо получить направление от врача. Оно выдается только по показаниям, может потребоваться решение комиссии.



Чтобы получить направление на лечение по ОМС в другой город, необходимо:



• посетить лечащего врача;

• пройти обследование.



Прийти на повторный прием, чтобы услышать результаты и получить направление на лечение в другой город (если будут показания). Пациент имеет право на выбор не только города, но и медицинской организации, соответствующей профилю его заболевания (ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», глава 4, статья 19 ФЗ закон от 29.11.2010 № 326­ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2018), глава 4, статья 16).



В рамках закона об ОМС вы имеете право выбирать любое медицинское учреждение, расположенное на территории Российской Федерации.



Затем нужно связаться с клиникой, где будет происходить лечение или обследование, узнать все условия.



К назначенной дате необходимо прибыть в другой город для прохождения диагностики и госпитализации. С собой взять направление, полис ОМС, паспорт, а также личные вещи.



Обязаны обеспечить медпомощью



«Что делать, если диагностика нужна срочно, а врачи разводят руками: «диагностический аппарат сломан, сдан в ремонт, ждите»?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— На практике нередко встречаются ситуации, когда единственный врач-­специалист (инфекционист, эндокринолог и т. д.) заболел, реактивы для определенных анализов закончились, а аппарат для обследований сломался. Запомните: во всех этих случаях вас обязаны бесплатно направить в другое ближайшее медучреждение, где есть то, что вам требуется. Если направление не выдают — сразу звоните своему страховщику по ОМС.



Отличайте одно от другого



«Чем отличается ЖСК от ТСЖ и УК?»

Без подписи.



Отвечает юрист Павел Кузьмин:



— ТСЖ — объединение собственников квартир в форме товарищества собственников жилья. Отличие его от ЖСК в том, что ТСЖ объединяет собственников жилья, а ЖСК — будущих собственников, которые становятся таковыми после выплаты пая.



Управление домом осуществляется выбранным правлением ТСЖ (ЖСК) во главе с председателем. Правление заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями, решает вопросы содержания и ремонта общего имущества товарищества.



ТСЖ не является коммерческой организацией, то есть не может рассчитывать на прибыль. В отличие от УК — управляющих компаний, которые являются коммерческими предприятиями и часть взносов на содержание жилья и другие услуги имеют право оставлять себе.



Звоните в страховую



«Моей знакомой понадобилось удалить кисту. Врачи заботливо пре­дупредили: стандартная операция по полису ОМС, то есть бесплатно, будет очень травматичной, а вот если заключить договор о платных медуслугах, то кисту уберут эндоскопическим методом, то есть с минимальным хирургическим вмешательством, и назвали сумму. Почему так? Ведь страховая компания им тоже платит? Объясните, пожалуйста».

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— У каждого россиянина есть персональный защитник его прав при получении медпомощи в рамках ОМС (обязательного медстрахования) — это страховая медицинская компания, выдавшая полис ОМС. Сейчас у специалистов страховых компаний широкий набор полномочий, который позволяет бесплатно помогать пациентам в решении самых разных проблем. Нужно позвонить по телефону, указанному на медполисе. Эксперты могут уточнить возможности оплаты эндоскопических операций по ОМС и связаться с руководством клиники. Часто бывает, что дату госпитализации согласуют быстро и проводят операцию бесплатно современными малотравматичными методами. Списки анализов, процедур, методов лечения, расходных материалов и т. п., положенных пациенту в рамках ОМС, утверждены законодательством, но документов много, и самому разобраться в них непросто. Поэтому в любом случае, когда вам предлагают «более современный»/качественный/менее болезненный и т. п. метод за плату, уверяя, что в ОМС это не входит, сразу же звоните своему медицинскому страховщику, чтобы он уточнил, так ли это.

