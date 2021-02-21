Юлия Жамбалова навестила задержанную правозащитницу





Недавно Надежду Низовкину арестовали на 10 суток из-за участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Навального, которая состоялась 31 января. Надежда в свою очередь объявила сухую голодовку, протестуя против этого судебного решения.

20 февраля уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова встретилась в ИВС г. Улан-Удэ с Надеждой Низовкиной. О результатах встречи Юлия Жамбалова рассказала на своей странице в Facebook.

- Поступил ряд жалоб на условия содержания, в частности на отсутствие поручня, облегчающего подъем на второй ярус кровати, скамья и стол находятся на расстоянии друг от друга, что затрудняет прием пищи и работу с документами, холодная вода в кране периодически отсутствует. Вызвали вопросы и емкость (пластиковая бутыль), в которой приносят горячую воду. По словам Надежды, в такой емкости нельзя подавать кипяток, - сообщает уполномоченный по правам человека.

С Надеждой содержится Ксения, которая попала в изолятор по административной ответственности за неуплату алиментов. Надежда консультирует её по вопросам подачи апелляции.

Также сама Надежда сообщила, что апелляцию она подавала и уже состоялось заседание, но суд оставил решение без изменений.

Юлия Жамбалова также говорит, что Надежда Низовкина выходит на прогулки, получает передачи, состояние здоровья считает удовлетворительным. Ежедневно осматривает врач, ей ставят капельницы с глюкозой.

- Также Надежда сообщила, что подала жалобу на прокурора по факту пропажи документов (решения суда), на сегодняшний день начата проверка. По всем жалобам мною будут инициированы проверки. Беспокоясь за ее состояние здоровья, я рекомендовала МВД по РБ два раза в день посещение врача, дежурному ИВС ежечасно посещать камеру, где содержится Надежда, - пишет уполномоченный.

20 февраля правозащитнице предоставили право на звонок (до этого она не имела возможности позвонить).

- С Надеждой обсудили вопросы возможности внедрения здоровых привычек в местах лишения свободы, в целом ситуацию с материально-техническим состоянием изоляторов временного содержания, следственных изоляторов в регионе, - заключила Юлия Жамбалова.

Напомним, на днях общественники Бурятии просили главу республики навестить задержанную правозащитницу, активисты публиковали открытое обращение на имя Алексея Цыденова.



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