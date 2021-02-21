Чемпионы Танкового биатлона в Бурятии совершили заезд на танке Т-34





В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Улан-Удэ, состоялся уникальный заезд экипажей на легендарном танке Т-34, восстановленном военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона.

Перед заездом на самом массовом танке Великой Отечественной войны военнослужащие продемонстрировали свое мастерство в загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы танкового биатлона с преодолением препятствий на современном танке Т-72Б3.

Затем чемпионы выполнили те же самые элементы на Т-34, сравнили его с танком Т-72Б3, на котором выступали на международном конкурсе.

По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять танком, на котором воевали наши деды, ветераны Великой Отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов и управлении танком не заметили, отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты танка.

Танкисты испытали возможности легендарного танка, попытались почувствовать себя в роли танкистов – героев Великой Отечественной войны.

Единственная в Бурятии «Тридцать четверка» поставлена на ход по инициативе командования общевойсковой армии ВВО. В прошлом году в день празднования 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне, легендарный танк с копией Знаменем Победы впервые прошел по главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну современной военной техники.

Стоит отметить, что старший сержант Иван Осеев в 2019 году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» стал чемпионом, разогнав свой Т-72Б3 до 84 км/ч, чем установил рекорд скорости для подобных машин. Наводчик старшина Бато Цыдыпов является двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.

Отметим, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу восемь чемпионов Танкового биатлона. Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.





Фото: пресс-служба ВВО